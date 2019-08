Aktionsplan gegen Bahn-Chaos in Hamburg: Experte erklärt: Darum reichen die Pläne nicht

Verspätungen, Zugausfälle, Schmutz: Wer die Hamburger S-Bahn nutzt, muss ganz schön was mitmachen. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Stadt und Deutsche Bahn haben einen Aktionsplan vorgelegt und sagen den Problemen den Kampf an. Bahn-Experte Karl-Peter Naumann sieht die Pläne allerdings kritisch – die geplanten Maßnahmen seien zwar sinnvoll, reichten aber nicht, um dem Chaos nachhaltig entgegenzuwirken.

Die Hamburger S-Bahn stehe laut Naumann vor zwei großen Problemen. Wie der ehemalige Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes „ProBahn“ im Interview mit der „Zeit“ erklärt, sei eines davon die hohe Störungsanfälligkeit der Bahnen. „Die älteren wurden nicht immer auf den neuesten Stand gebracht und sind deswegen störungsanfällig, die neuen enthalten sehr viel Technik, meistens aufgrund von Sicherheitsvorschriften aus Brüssel oder Berlin – und sind deswegen auch störungsanfällig“, so Naumann. Das zweite große Problem sei die Infrastruktur.

Maßnahmen gehen in die richtige Richtung

Deshalb will die Deutsche Bahn unter anderem rund 200 Kilometer Gleise erneuern, die Strecken nach Harburg und Bergedorf einzäunen und im Falle einer Störung sogenannte „Eingreiftruppen“ einsetzen. „Der Plan ist gut, bloß sollte er nicht nur die nächsten zwei oder drei Jahre umfassen, sondern die nächsten 30“, sagt Naumann in der „Zeit“. Sonst käme man schnell wieder an den Punkt, an dem man jetzt sei. In der Vergangenheit wurde viel zu wenig getan, meint der Experte. Durch den Einsatz moderner Technik wurde Personal eingespart, das Netz bis zum totalen Verschleiß gefahren.

Allerdings könne man nicht allein die Deutsche Bahn verantwortlich machen, denn auch die Bundesregierung entscheidet, wie viel Geld der Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird.

Umsetzung der Pläne werde eher Jahre als Monate dauern

Es sei aber gut, dass überhaupt etwas getan werde: „Lieber den zweitbesten Plan konsequent durchführen, als ewig über den besten streiten und nicht vorankommen.“