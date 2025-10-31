mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Michael Jackson Imitator Koffi Missah tanzt mit rund 150 Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Hamburger Hauptbahnhof.

Michael Jackson Imitator Koffi Missah tanzt mit rund 150 Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Hamburger Hauptbahnhof. Foto: dpa/Marcus Golejewski

  • St. Georg

150 Zombies und Michael Jackson im Hauptbahnhof: Was hinter der Grusel-Aktion steckt

kommentar icon
arrow down

Zu Halloween wurde die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zur Bühne einer spektakulären Tanzaktion: Rund 150 Michael-Jackson-Fans tanzten die legendäre Thriller-Choreographie.

Die Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz führten die berühmte Thriller-Choreographie von Michael Jackson auf, wie das Unternehmen Stage Entertainment mitteilte. Organisiert wird die Gruselshow von einem Fanclub. 

Nach dem Auftritt in der Wandelhalle wollte die tanzende Zombie-Schar in einem außergewöhnlichen Corso weiterziehen: Mit Doppeldeckerbussen ging es zu den Landungsbrücken, von wo aus die Teilnehmer mit der Fähre zum Stage Theater an der Elbe übersetzen – stilecht in voller Zombie-Montur. Dort endet das Halloween-Spektakel mit dem gemeinsamen Besuch des Musicals „MJ – Das Michael Jackson Musical“.

Das könnte Sie auch interessieren: Fällt Halloween ins Wasser? So wird das Wetter am langen Wochenende

Jackson, der durch Hits wie „Billie Jean“, „Beat It“ und „Thriller“ weltberühmt wurde, starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde 50 Jahre alt. Der Song „Thriller“ wurde in den 1980er Jahren auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test