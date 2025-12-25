Skeptische Blicke, Getuschel, Kommentare – ein solches Verhalten ist Age-Gap-Paaren nicht fremd. Denn sobald der Altersunterschied eine bestimmte Schwelle überschreitet, wird es knifflig: Ist das der Vater oder der Freund? Und so ein Anblick löst oft Unbehagen aus. Das ist doch nicht normal – oder? Warum ein großer Altersunterschied oft auf Ablehnung stößt, wodurch eine Age-Gap-Beziehung problematisch wird, und was es mit dem Vaterkomplex auf sich hat: Darüber hat die MOPO mit einem Age-Gap-Paar und einer Psychologin gesprochen.

Janina Korn (42, Schauspielerin und Tochter von Peter Schilling) und Roland Heitz (68, Schauspieler, u.a. bekannt aus der „Schwarzwaldklinik”) sind seit fünf Jahren ein Paar. Ihr Age-Gap beträgt stolze 26 Jahre. „Ich war schon immer mit älteren Männern zusammen, deswegen waren die romantischen Gefühle zu Roland für mich nichts Ungewöhnliches“, erzählt die Wahl-Hamburgerin. Aber 26 Jahre waren auch für sie eine neue Dimension. Das merke man auch an den Reaktionen auf das Paar: „Natürlich fragen sich viele, ob ich seine Tochter bin. Der Mensch ist Normen gewohnt und wir weichen ganz offensichtlich davon ab.“

Größte Herausforderung: Stigmatisierung