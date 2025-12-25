mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Janina Korn (42) und Roland Heitz (68) führen eine Age-Gap-Beziehung.

Janina Korn (42) und Roland Heitz (68) führen eine Age-Gap-Beziehung: Stolze 26-Jahre liegen zwischen den beiden. Foto: ULRIKE SCHACHT

paidAge-Gap-Beziehungen: Wenn der Freund der Vater sein könnte

kommentar icon
arrow down

Skeptische Blicke, Getuschel, Kommentare – ein solches Verhalten ist Age-Gap-Paaren nicht fremd. Denn sobald der Altersunterschied eine bestimmte Schwelle überschreitet, wird es knifflig: Ist das der Vater oder der Freund? Und so ein Anblick löst oft Unbehagen aus. Das ist doch nicht normal – oder? Warum ein großer Altersunterschied oft auf Ablehnung stößt, wodurch eine Age-Gap-Beziehung problematisch wird, und was es mit dem Vaterkomplex auf sich hat: Darüber hat die MOPO mit einem Age-Gap-Paar und einer Psychologin gesprochen.

Janina Korn (42, Schauspielerin und Tochter von Peter Schilling) und Roland Heitz (68, Schauspieler, u.a. bekannt aus der „Schwarzwaldklinik”) sind seit fünf Jahren ein Paar. Ihr Age-Gap beträgt stolze 26 Jahre. „Ich war schon immer mit älteren Männern zusammen, deswegen waren die romantischen Gefühle zu Roland für mich nichts Ungewöhnliches“, erzählt die Wahl-Hamburgerin. Aber 26 Jahre waren auch für sie eine neue Dimension. Das merke man auch an den Reaktionen auf das Paar: „Natürlich fragen sich viele, ob ich seine Tochter bin. Der Mensch ist Normen gewohnt und wir weichen ganz offensichtlich davon ab.“

Größte Herausforderung: Stigmatisierung

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test