Robert Risch sitzt für die AfD in der Hamburger Bürgerschaft – und hat anscheinend in St. Petersburg an einem Treffen von Neofaschisten teilgenommen.

Foto: Collage: picture alliance / ZUMAPRESS.com/AfD Altona

paidEmpörung wächst: Rechtsextremen-Treff bringt Hamburger AfD massiv unter Druck

Der Druck wächst: Die Teilnahme eines Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten der AfD an einem neofaschistischen Kongress in Russland sorgt weiter für Empörung. Immer mehr Rufe nach seinem Rauswurf aus der Fraktion werden laut. Nun fordern auch SPD und Grüne Konsequenzen. Die SPD bezweifelt Aussagen der AfD zum Fall Robert Risch, die Grünen erinnern den Verfassungsschutz daran, dass es sich nicht um einen „Einzelfall“ handele.

