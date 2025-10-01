Der Druck wächst: Die Teilnahme eines Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten der AfD an einem neofaschistischen Kongress in Russland sorgt weiter für Empörung. Immer mehr Rufe nach seinem Rauswurf aus der Fraktion werden laut. Nun fordern auch SPD und Grüne Konsequenzen. Die SPD bezweifelt Aussagen der AfD zum Fall Robert Risch, die Grünen erinnern den Verfassungsschutz daran, dass es sich nicht um einen „Einzelfall“ handele.