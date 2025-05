Nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch will die schwarz-rote Bundesregierung unbedingt verhindern, dass die Partei einen Ausschussvorsitz im Bundestag übernimmt. In Hamburg dagegen wird AfD-Parteichef Dirk Nockemann in Zukunft den Innenausschuss der Bürgerschaft leiten. Wie kam es zu dieser Personalie? Und welche Auswirkungen wird das haben?