Schon seit einem Jahr hat sich der Bereich vor dem Einkaufszentrum in Steilshoop in ein riesiges Labyrinth aus rot-weißen Absperrbaken verwandelt – doch damit ist noch lange nicht Schluss. In ferner Zukunft soll dort einmal die neue U-Bahn-Linie U5 halten. Bevor es so weit ist, stehen den Anwohnern allerdings noch acht Jahre Großbaustelle ins Haus. Am Montag veranstalte die Hochbahn einen Info-Abend – bei dem nicht nur die gefährdete Gesundheitsversorgung und Rettungseinsätze, sondern auch das wohlbekannte Einkaufszentrum eine Rolle spielten.