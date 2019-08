Ärzte-Ärger mit Kontrastmittel-Abrechnungen: Die dubiosen Geschäfte der Radiologen

Rund fünf Millionen Patienten in Deutschland bekommen jährlich ein Kontrastmittel gespritzt. So können bei Untersuchungen mit Computertomographen (CT) oder Magnetresonanztomographen (MRT) bösartige Tumore oder Entzündungsherde besser erkennbar gemacht werden. Doch Kontrastmittel sind für Radiologen sehr profitabel – wenn sie diese Abrechnen, können Zehntausende Euro zusätzlich im Jahr verdient werden. Ein Bericht von Ndr, Wdr und Süddeutscher Zeitung deckt die dubiosen Machenschaften nun auf.

Das Geschäft mit dem Kontrastmittel ist sehr lukrativ: Radiologen in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen können ihre Kontrastmittel über Pauschalen bei den Krankenkassen abrechnen lassen. Sie kaufen diese zu billigen Preisen ein und bekommen eine Mega-Summe zurück. Bis jetzt war noch nicht klar, wie viel genau. Jetzt berichten Ndr, Wdr und Sz auf Grundlage von Einkaufsrechnungen von Radiologen und Liefer-Angeboten von Firmen, die den Journalisten vorliegen.

Zusatzeinnahmen von rund 100 000 Euro im Jahr

Radiologen in Bayern beispielsweise haben das MRT-Kontrastmittel „Dotagraf“ bei der Firma „Jenapharm“ für 760 Euro je Liter eingekauft. Von den Krankenkassen gab es eine Erstattung in Höhe von 3 900 Euro. So könnten mit einem einzigen MRT-Gerät zusätzliche 100.000 Euro pro Jahr eingenommen werden. „Jenapharm“ wollte auf Anfrage keine Stellung dazu beziehen.

Strafrechtlich fragwürdig

Dieses dubiose Modell ist laut Thomas Fischer, ehemaligem Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof, „strafwürdig“ und müsse deshalb beendet werden. Die Pauschalen führen nur zur „ungerechtfertigten Bereicherung von Einzelnen und das ist nicht zu akzeptieren.“



Auch ein Blick ins Strafgesetzbuch verrät: Laut Paragraf 299a ist es Ärzten verboten, sich „einen Vorteil […] bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten“ zu schaffen. Bei Missachtung drohe eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder eine Geldstrafe. Fischer fordert den Staat auf, die enormen Zusatzgewinne zu verhindern.

Kontrastmittel öfter verabreicht als nötig

Durch die hohen Pauschalen entsteht für Ärzte natürlich der Anreiz, mehr Kontrastmittel einzusetzen, als eigentlich nötig. Es besteht der Verdacht, dass gerade in den Bundesländern, in denen Ärzte mit Kontrastmitteln Geld verdienen können, doppelt so viele eingesetzt werden wie in den Bundesländern, in denen das nicht möglich ist. Das legte ein interner Vergleich von 28 radiologischen Praxen des „Radiologienetzes Deutschland“ nahe. Das Fatale: Kontrastmittel können in seltenen Fällen starke Nebenwirkungen haben, von Hautausschlag und Erbrechen bis hin zu Atemnot oder allergischen Schocks.

Bundesgesundheitsministerium sieht Verantwortung bei Krankenkassen

Es ist bundesweit unterschiedlich geregelt, ob Kontrastmittel überhaupt abgerechnet werden können. Maßgeblich hierfür ist die AOK der Bundesländer. Vor Ort vereinbaren jeweils die Krankenkassen mit der kassenärztlichen Vereinigung über lukrative Pauschalen. Das Bundesgesundheitsministerium sieht laut Ndr, Wdr und Sz die Verantwortung daher bei den Krankenkassen. „Bei Verstößen können die Aufsichtsbehörden der Krankenkassen einschreiten“, diese müssten die „Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots im Einzelfall prüfen“, so das Bundesgesundheitsministerium. Laut Wirtschaftlichkeitsgebot müsste die medizinisch erbrachte Leistung nicht nur einen Behandlungserfolg erzielen, sondern eben auch unter Einsatz von möglichst geringen Kosten erbracht werden.