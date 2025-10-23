Skurrile Szenen spielen sich nachts an der Hamburger Alster ab: Vor einem Straßenschild bilden sich Warteschlangen. Zahlreiche Teenager wollen filmen, wie sie daran baumeln. Schuld ist eine TikTok-Challenge. Nachdem das Schild am Wochenende sogar zerstört wurde, stellte das Bezirksamt ein neues auf – und hängte es höher. Für die Teenager ist das jedoch eher eine Herausforderung als ein Hindernis. Jetzt musste die erneut Polizei eingreifen – und ermittelt wegen Diebstahls.

„Abhängen“ bekommt bei Teenagern heute eine neue Bedeutung: Manche fahren extra von außerhalb nach Hamburg rein, um sich an eines der Straßenschilder mit der Aufschrift „Neuer Jungfernstieg“ zu hängen. Sie sind bei der „Mowie Wowie“-Challenge auf TikTok im Norden aktuell besonders beliebt.

Nachdem das Schild „Neuer Jungfernstieg/ Große Theaterstraße“ am vergangenen Wochenende erst umgekippt und dann verschwunden war, stellte das Bezirksamt ein neues auf. Zum Glück war gerade noch genau so eines im Lager vorhanden. Damit diesmal niemand heraufklettert, hängte das Amt es höher – doch schon wenige Stunden später, ging die Challenge weiter.