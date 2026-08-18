Die Neuregelung der Schulbegleitung sorgt unter Hamburgs Eltern für große Sorgen. Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) räumte nun Fehler in der Kommunikation ein.

Schon vor den Sommerferien hatte eine Neuregelung der Schulbegleitung bei Hamburgs Eltern große Sorgen ausgelöst. Zum Start des neuen Schuljahres äußerte sich Senatorin Ksenija Bekeris (SPD) jetzt ausführlicher zu ersten Fallprüfungen, Plänen und übte auch Kritik an der Kommunikation der Behörde.

„Uns ist bewusst, dass die Entscheidungen, die vor den Ferien getroffen wurden, einige Eltern in Unsicherheit gelassen haben“, sagte Bekeris am Dienstag im Rathaus. Über den Brief, den die Behörde Mitte Juni als Information an die Schulen verschickt hatte, sagte sie: „Im Nachhinein muss man sagen, hat das für Verwirrungen gesorgt, die man sicher hätte vermeiden können.“ Das sei „nicht klug durchdacht“ worden.

Was sich bei der Schulbegleitung ändern soll

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In dem Brief hatte die Behörde „weitergehende Maßnahmen zur Organisation von Schulbegleitung“ für das Schuljahr 2026/27 angekündigt. Schulbegleiter unterstützen Kinder mit Förderbedarf, damit sie am Schulalltag teilnehmen können. Pädagogisch oder sozialpädagogisch ausgebildetes Personal soll künftig nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden.

Die Behörde begründete das in dem Schreiben damit, dass Schulbegleitung eine „nachrangige, helfende Unterstützung“ sei – und keine Bildungs- und Erziehungstätigkeit. Zudem solle stärker auf Pool- und Kombimaßnahmen gesetzt werden. Schulbegleitungen könnten dadurch flexibler eingesetzt werden – nicht ausschließlich für ein einzelnes Kind.

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Schulbegleitung: Behörde prüft Fälle

Über die Ferien habe die Schulbehörde viele Zuschriften zu dem Thema erhalten und bereits 540 Fälle geprüft. Diese seien bis auf 196 Fälle bereits abgearbeitet, die übrigen sollen zeitnah mit „Hochdruck“ folgen. Die betreffenden Schüler könnten aber erst mal ohne Schulbegleitung am Unterricht teilnehmen.

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In 20 Fällen blieb es nach Angaben der Schulbehörde bei der bisherigen Entscheidung, 68 Fälle erwiesen sich als neue, bislang noch nicht im Verfahren befindliche Fälle, und in 256 Fällen ist eine Bewilligung erfolgt.

„Ich kann gut nachvollziehen, dass die Kommunikation für viele auch provokant war“, so Bekeris. Hierzu habe es allerdings in sozialen Medien viel „Panikmache“ gegeben, weil behauptet worden sei, dass keine Schulbegleitung mehr genehmigt werde. „Das stimmt nicht. Uns ist es daran gelegen, dass die Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind in alle Richtungen“, so Bekeris.

Die Gesamtzahl des Bedarfs ist deutlich gestiegen: Gab es im Schuljahr 2011/12 noch 460 Fälle mit Schulbegleitung, waren es zuletzt 4011 Fälle. In diesem Schuljahr rechnet die Behörde mit insgesamt circa 4500 Kindern, die eine Schulbegleitung benötigen.