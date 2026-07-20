Der Stadtteil Wilhelmsburg soll sich in den künftigen Jahrzehnten komplett verändern, unter anderem durch drei neue Quartiere. Das macht allerdings auch neue Verkehrskonzepte nötig.

Der Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg ist eine wichtige Umfahrungs- und Ausweichstrecke für das nördliche Reiherstiegviertel, vor allem, wenn es sich auf der Georg-Wilhelm-Straße staut. Um Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen, wurde die schmale Straße vor einigen Jahren zur Einbahnstraße umgewandelt. Jetzt gibt es plötzlich völlig neue Pläne, die der Bezirkspolitik allerdings in Teilen zu weit gehen.

Der Stadtteil Wilhelmsburg soll in den künftigen Jahren um circa 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Gleich drei neue Quartiere soll es geben: Das Wilhelmsburger Rathausviertel, das Elbinselquartier und das Spreehafenviertel. Geplant werden diese unter anderem von der städtischen Entwicklungsgesellschaft IBA.

So viele neue Autos sollen künftig durch Wilhelmsburg fahren

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Mit so vielen neuen Einwohnern dürfte gleichzeitig die Verkehrsbelastung in Wilhelmsburg steigen. Erste Prognosen der Verkehrsbehörde für 2035 gehen für den Vogelhüttendeich künftig von 8100 Autos in 24 Stunden aus – statt wie bislang nur 4600. Noch stärker wird demnach die Schlenzigstraße betroffen sein: Künftig könnten dort täglich 12.500 Autos entlangfahren, statt wie heute 4800.

Im Regionalausschuss Wilhelmsburg stellte die IBA deshalb bereits mögliche Verkehrskonzepte vor, um diese massiven Änderungen aufzufangen. Für den westlichen Vogelhüttendeich gibt es Überlegungen, ihn zwischen Schlenzigstraße und Georg-Wilhelm-Straße künftig komplett für den Autoverkehr zu sperren.

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Das sind erste Überlegungen für die Straße Vogelhüttendeich

Stattdessen wäre dann Platz für breite Geh- und Radwege, für die Feuerwehr sowie für einen neuen Grünstreifen. Davor ist eine Sackgasse geplant. Nach MOPO-Informationen soll in diesem Abschnitt eine neue Schulanlage entstehen. Die Planer befürchten jedoch, dass Eltern, die ihre Kinder direkt vor die Schule bringen, dort Straßen blockieren und für gefährliche Situationen sorgen könnten – wie es nicht selten vor Hamburgs Schulen vorkommt. So entstand die Idee einer autofreien Schulzone.

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Bezirkspolitik kritisiert mögliche Pläne für autofreien Vogelhüttendeich

Von einer möglichen Sperrung des Vogelhüttendeichs hält die Bezirkspolitik in Hamburg-Mitte allerdings nichts. Grüne und SPD haben dazu bereits einen Antrag eingereicht. Eine solche Maßnahme hätte „erhebliche Auswirkungen auf die Erreichbarkeit, auf Parkplätze und die Verkehrsführung im Quartier“, heißt es dort. Entfiele diese Verbindung, gäbe es keine vergleichbare Möglichkeit mehr, die nördliche Georg-Wilhelm-Straße in Richtung B75 zu umfahren.

Die unterschiedlichen Anforderungen im Quartier müssten berücksichtigt werden, betont SPD-Politikerin Kesbana Klein. „Dazu gehören sichere Schulwege ebenso wie eine gute Erreichbarkeit der Anwohnerinnen und Anwohner, ausreichend Parkraum und eine funktionierende Verkehrsführung.“ Der Vogelhüttendeich habe sich als Einbahnstraße bewährt und solle das auch in Zukunft bleiben.

Bei der IBA will man sich auf MOPO-Nachfrage nicht zu den Vogelhüttendeich-Plänen äußern, schließlich handele es sich nur um erste Überlegungen, sagt ein Sprecher und verweist auf den Bezirk Hamburg-Mitte. Dieser verweist wiederum zurück an die IBA. So richtig zuständig fühlt sich für die Thematik bislang anscheinend niemand.