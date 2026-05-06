Die Bergedorfer DITIB-Gemeinde feiert vom 14. bis 17. Mai ihr 40. Jubiläum mit 1500 Gästen, Vorträgen, Kinderprogramm – und umstrittenen Rednern. Mehrere Prediger wurden wegen antisemitischer Äußerungen bereits ausgeladen. Doch auch der aktuellste Nachrücker Sertaç Abi scheint nicht weniger radikal zu sein. Er verhöhnt getötete Israelis und freut sich über Raketen auf Tel Aviv. Die FDP fordert Konsequenzen.