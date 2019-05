Ärger um den Feldstraßen-Bunker : Wird der Beton-Klotz nur angemalt statt bepflanzt?

St. Pauli -

Riesenaufregung um den Bunker an der Feldstraße: Bekommt der statt einer grünen Pflanzen-Oase auf dem Dach einfach nur einen grünen Anstrich? Auch sonst gibt es Ärger beim Bau – von bröselnden Decken bis zu massivem Wassereinbruch.

Auf die Dachfläche kommt ein fünfstöckiger Aufbau mit Hotel, Sport- und Veranstaltungshalle und einer Gedenkstätte. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Und schon wieder gibt es Ärger. Grund: eine Visualisierung, die derzeit die Runde macht und einfach nur einen grünen Anstrich statt großer Bäume zeigt und über die die „Zeit“ aktuell berichtet. Wird es also nicht die vielen Pflanzen geben, mit denen der Öffentlichkeit das Projekt verkauft wurde?

„Gezieltes Missverständnis der Projektgegner“

„Doch“, beteuert Urte Ußlig, Vorstandssprecherin des Vereins Hilldegarden. „Die neuen Bilder zeigen lediglich die Ansicht für die Architekten“, erklärt sie. Diese benötigten den Rohbau ohne Begrünung als Planungsgrundlage. Die Bäume würden bereits in der Baumschule Lorenz von Ehren wachsen. Sobald der Landschaftsarchitekt loslegen kann, werden die Bäumchen auf den Bunker umgesiedelt.

Beim Bunkermieter ST-Promotion rieseln Steine und Staub von der Decke, so der Geschäftsführer Reinhard Sander (60). Sun Foto:

Einen grünen Anstrich wird es dennoch geben, erklärt Urte Ußlig weiter. Das sehe einfach besser aus als strahlendes Weiß. Als Erklärung für die Aufregung zu den vermeintlich neuen Bildern sagt sie: „Das ist wohl ein gezieltes Missverständnis der Projektgegner.“

„Bei uns fallen Steine von der Decke“

Kein „Missverständnis“ sind allerdings die aktuellen Schwierigkeiten im Gebäude. Der Bau bringt drei große Probleme mit sich: Lärm, Schmutz und das eindringende Wasser. „Bei uns fallen Steine von der Decke“, sagt der Geschäftsführer von ST-Promotion, Reinhard Sander, einer der Mieter. Die Büroräume liegen im fünften Stock, direkt unter den Bauarbeiten. Jedes Mal, wenn der Bohrer auf dem Dach ansetzt, rieseln Steine und Staub von der Decke.

Die Mieter im Bunker müssen sich neue Wege überlegen, um weiterhin arbeiten zu können. Reinhard Sander gibt seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten oder für den Übergang bei den Nachbarn in den Büros unterzukommen.

Denn die Mieter im Bunker halten zusammen. Der Filialleiter des Musikladens „Just Music“, Thorsten Saxer, veranlasst kurzerhand einen Durchbruch vom Laden in den Turm des Bunkers, um die Lieferwege zu verkürzen.

Als Begrüßung für die Kunden steht eine Tonne im Eingang. Sie fängt das Wasser auf, das durch die Decke kommt. Sun Foto:

Die Unsicherheit wächst

Bei anderen ist die Lage noch schlimmer. In der „Hamburg School of Music“ kam das Wasser in Sturzbächen aus der Decke und zerstörte zwei Räume komplett. Der Dielenboden im Aufenthaltsbereich wölbt sich nach oben. Zum Glück kann die Schule mit dem Betrieb auf die eigenen Räume im dritten Stock des Bunkers ausweichen. Mit Einschränkungen kann es so erst einmal weitergehen.

Innerhalb des Bunkers befinden sich viele Unternehmen, für die Lautstärke ein Problem ist. Während der dröhnenden Bauarbeiten können keine Tonaufnahmen gemacht werden. Bereits jetzt zeichnet sich ein Rückgang der Aufträge ab, heißt es aus dem Bunkerumfeld.

Die Unsicherheit wächst, doch die Mieter beweisen viel Geduld und sind der Hausverwaltung EHP gegenüber noch immer wohlgesinnt. „Wir werden nicht im Regen stehen gelassen“, so Reinhard Sander über die EHP. Die Mieter befinden sich in Warteposition. Die Klärungen der einzelnen Anliegen ziehen sich hin. In zwei Wochen soll es erste Ergebnisse bezüglich des weiteren Ablaufs geben.

Die Baustelle auf dem Dach: Probebohrungen und die Entfernung der Dachpappe sorgen für Wassereinbruch. Sun Foto:

Situation im Bunker extrem angespannt

Die Linke fordert derweil den erneuten Stopp „des wahnwitzigen“ Bauprojektes. Die Gefährdung von Betrieben, die schon lange ein Teil der Hamburger Kulturlandschaft sind, darf nicht hingenommen werden, so der kulturpolitische Sprecher der Fraktion Norbert Hackbusch.

„Der Wassereinbruch ist zwar äußerst bedauerlich, wir haben uns der Sache aber sofort angenommen“, sagt EHP-Chef Paul Hahnert. Die bis jetzt entstandenen Schäden seien nicht durch die Bauarbeiten der Aufstockung verursacht, sondern durch die von der Stadt geforderten Sanierungsmaßnahmen.

Doch klar ist: Die Situation im Bunker ist extrem angespannt – viele Firmen sitzen auf hohen Schäden und wissen nicht, ob sie darauf sitzen bleiben.