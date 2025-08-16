mopo plus logo
Die Technologie hinter dem E-Rezept funktioniert nicht reibungslos (Symbolbild). Foto: picture alliance / epd-bild | Tim Wegner

paid„Unzuverlässiger als die Deutsche Bahn“: Der Dauer-Ärger mit dem E-Rezept

Schluss mit der rosa Zettelwirtschaft: Seit Anfang dieses Jahres ist das E-Rezept für gesetzlich Versicherte in Deutschland verpflichtend. Die Praxen sollten mit dem digitalen Rezept deutlich an Zeit sparen – doch bisher eher das Gegenteil der Fall. Der Apothekerverband bezeichnete das E-Rezept kürzlich als „Unzuverlässiger als die Deutsche Bahn“. Im Gespräch mit der MOPO berichtet die Vorsitzende des Hamburger Hausärzteverbands, Jana Husemann, was aktuell schiefläuft, welche Auswirkungen das auf Patienten hat und warum Ärzte und Apotheker sich alleingelassen fühlen.

