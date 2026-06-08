Steilshoop kann auch bunt: Szenen wie hier bei einem Fest zeigen das echte Miteinander im Stadtteil, das viele Anwohner in der TV-Doku vermissen. (Archivbild) Foto: Florian Quandt

Bürger:innen sind erzürnt. Der Grund: Eine „Spiegel TV”-Reportage zeigt den Stadtteil nur einseitig. Die Anwohner:innen berichten, wie sie ihren Stadtteil wirklich sehen.

Drei Wochen lang liefen die Dreharbeiten vor Ort. Doch am Ende wurde der fertige Beitrag um ganze 20 Minuten gekürzt – und zwar genau um die Szenen, die Hoffnung machen.

„Obwohl die Redakteurinnen mir vorab versichert hatten, dass sie ein differenziertes Bild des Stadtteils vermitteln möchten, wurden nun ausgerechnet die positiven Beispiele für Engagement und Strukturen im Stadtteil herausgeschnitten”, erklärt Leslie Hiett, Geschäftsführerin der Alraune gGmbH. Sie und ihr Team kümmern sich um verschiedene soziale Projekte im Stadtteil Steilshoop.

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Eine Stigmatisierung, die der Jugend schadet

Auch Petra Lefferentz, ebenfalls Geschäftsführerin der Alraune gGmbH, äußert sich kritisch: „Solch eine Stigmatisierung des Stadtteils ist kontraproduktiv. Gerade der Jugend wird dadurch geschadet.“

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Unter dem Titel „Brennpunkt Steilshoop: Arm, abgehängt, aussichtslos” zeichnet Spiegel-TV ein düsteres Bild des Stadtteils. Der Beitrag berichtet fast ausschließlich von Drogen und der Perspektivlosigkeit der Menschen. Was fehlt, sind Szenen eines echten Miteinanders.

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Dabei sind die schönen Orte und erfolgreichen Projekte in Steilshoop vorhanden. Organisationen versuchen täglich, das Viertel positiv zu verändern.

Radikal aus dem Beitrag gestrichen

Ein Beispiel dafür ist der „Hof Bullerbü”, der in der Reportage zwar gefilmt, am Ende aber nicht gezeigt wurde. Dieser bietet neben einem Café und Tierhaus auch eine eigene Kitastelle mit rund 135 Plätzen an, in der Kinder mit Bezug auf die Natur aufwachsen und lernen können.

Ein ähnliches Schicksal traf auch die Aufnahmen des Dienstleistungszentrums. Das Kamerateam begleitete einen Mitarbeiter bei der Arbeit, um ein Projekt zu zeigen, das ein körperlich eingeschränktes Ehepaar bei der Reinigung seines Balkons unterstützte. Das Team dahinter, bestehend unter anderem aus ehemals langzeitarbeitslosen Menschen, bietet günstige handwerkliche Dienstleistungen für Bewohner:innen an.

Im fertigen Beitrag? Keine Spur davon.

Kritik aus der Hamburger Politik

Was der Film verschweigt, sind Szenen eines Miteinanders, in einem Stadtteil, der mit Problemen zu kämpfen hat. Das sieht auch Sandro Kappen, CDU Bürgerschaftsabgeordneter für Bramfeld, Steilshoop und Farmsen-Berne, so. Er kritisiert ebenfalls die schlechte Gesundheitsversorgung und das Drogenproblem im Viertel. Dennoch, so betont er, hätte er sich eine umfassendere Berichterstattung gewünscht, die den Fokus stärker auf die sozialen Projekte im Stadtteil legt.

Unter anderem hätte neben dem „Hof Bullerbü” auch das „Haus der Jugend” und die Moschee Platz in der Doku finden müssen, so Kappen. Beide Institutionen bieten wichtige Anlaufstellen für Jugendliche und leisten unersetzbare Arbeit für das Gemeinschaftsgefühl.

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Doch in der Reportage: Fehlanzeige. Was am Ende bleibt, ist die Verärgerung vieler Menschen im eigentlich doch viel differenzierteren Stadtteil Steilshoop – und das Gefühl, dass Klischees wichtiger als die Realität vor Ort sind.