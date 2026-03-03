Adipositas-Alarm in Hamburg: Immer mehr Kinder zu dick

Wer schon im Kindesalter übergewichtig ist, bringt auch als Erwachsener meist noch zu viel auf die Waage, warnt die Barmer. Hamburg hat demnach überdurchschnittlich viele Kinder mit Adipositas.

In Hamburg sind nach Krankenkassenangaben mehr Kinder und Jugendliche krankhaft übergewichtig als im Bundesdurchschnitt. So hätten in der Hansestadt im Jahr 2024 3,4 Prozent der unter 15-Jährigen mit der Diagnose Adipositas gelebt. Dies teilte die Barmer anlässlich des Welt-Adipositas-Tages an diesem Mittwoch mit. Hamburg liege damit neun Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

Adipositas: Fettleibigkeit bei Kindern und Teenagern hoch

Besonders betroffen seien Teenager: So waren 2024 laut Kinderatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung 6,9 Prozent der Jungen zwischen 13 und 14 Jahren fettleibig. Bei den gleichaltrigen Mädchen waren es den Angaben zufolge sechs Prozent.

Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein warnte vor den langfristigen Folgen. „Wer im Jugendalter zu dick ist, bleibt es oftmals auch als Erwachsener.“ Ein gesundes Gewicht und ausreichend Bewegung in jungen Jahren seien wichtig, um Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, orthopädische Probleme oder auch Depressionen zu vermeiden. (dpa/mp)