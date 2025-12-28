Wer Verwandte besucht oder in Urlaub fährt und gegen Abend eine Raststätte ansteuert, der muss mächtig aufpassen: Überall parken Lkw außerhalb der Parkbereiche, sogar in Fahrgassen zwischen den Stellplätzen. Teils stehen sie bereits bis auf den Seitenstreifen entlang der Autobahn. Der ADAC Hansa warnt: Das ist ein großes Sicherheitsrisiko! Eine Raststätte in Hamburg schnitt bei der Überprüfung besonders schlecht ab. Der Verkehrsclub fordert jetzt härtere Polizeimaßnahmen.





