  • Stillhorn

paidADAC-Auswertung: Diese Gefahr lauert auch in Hamburg an der Autobahn

Wer Verwandte besucht oder in Urlaub fährt und gegen Abend eine Raststätte ansteuert, der muss mächtig aufpassen: Überall parken Lkw außerhalb der Parkbereiche, sogar in Fahrgassen zwischen den Stellplätzen. Teils stehen sie bereits bis auf den Seitenstreifen entlang der Autobahn. Der ADAC Hansa warnt: Das ist ein großes Sicherheitsrisiko! Eine Raststätte in Hamburg schnitt bei der Überprüfung besonders schlecht ab. Der Verkehrsclub fordert jetzt härtere Polizeimaßnahmen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

