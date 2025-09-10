Active City Festival – Sport zum Mitmachen, Zuschauen und Erleben

Am Samstag, den 13. September wird der Wilhelmsburger Inselpark wieder zum großen Sportplatz für das Active City Festival. Rund um die Inselpark Arena können sich alle Hamburger*innen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Der Eintritt ist frei und das gesamte Veranstaltungsgelände ist von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Das Active City Festival gliedert sich in die Bereiche: Sport-Area, Contest-Area sowie die Entertainment-Area mit Live-Musik, Talks und Siegerehrungen. Zum Ausklang legen die DJs Paul Prime und Natea Nase Funk, Soul, House und Hip Hop Beats bis 20 Uhr auf. Der Foodcourt lädt bei familienfreundlichen Preisen zur Stärkung und für das leibliche Wohl ein.

Viele verschiedene Sport- und Bewegungsangebote gibt es in der Sport-Area zu entdecken. Dazu zählen unter anderem Beachtennis, American Football, Pickleball, ein Kletterturm, Calisthenics oder außergewöhnliche Sportarten wie Rettungssackweitwurf der DLRG. In der Contest Area gibt es jede Menge sportliche Action. Auf dem Programm stehen u. a. ein 3×3 Basketball Turnier der Hamburg Towers, die Hamburger Beach-Volleyball-Meisterschaften mit jeweils 16 Frauen- und Männerteams und ein offener Kletterwettbewerb an der Nordwandhalle. Neu dabei ist ein Skate- und Scooter-Contest vom I-Punkt Skateland sowie ein Graffiti-Jam mit 20 Artists.

Außerdem macht die Ghetto Football Euro Tour wieder Station im Inselpark. In der Entertainment Area sorgt ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne mit Live-Musik von der Indie Pop Band End of July und Sporttalks für Unterhaltung. Zusätzlich gibt es eine Aktions- und Tanzfläche für sportliche Darbietungen, Shows und Choreografien.

Parallel wird am Samstag das Unified Sportfest von Special Olympics Deutschland in Hamburg e. V. ausgetragen und so heißt das Motto: „Active City Festival trifft Unified Sportfest – gemeinsam mehr bewegen“. So gibt es auch sportliche Wettbewerbe von Special Olympics und weitere inklusive Mitmachangebote.