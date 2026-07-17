Stillstand zwischen Hauptbahnhof und Altona: Pendler und Reisende brauchen jetzt gehörig Geduld. Es gibt aber Alternativen.

Pendler und Reisende müssen sich in den kommenden Wochen auf massive Behinderungen in Hamburg einstellen. Die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Altona, die sogenannte Verbindungsbahn, werden ab heute voraussichtlich bis zum 30. August nicht befahrbar sein.

Grund ist die Erneuerung dreier Bahnbrücken. Der Zeitraum fällt in die Hamburger Sommerferien. Ursprünglich sollte die Sperrung am 15. August enden.

S-Bahn Hamburg: Das steckt hinter der Sperrung

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Der Neubau der Eisenbahnüberführungen Schanzen- und Holstenstraße sowie der Sternbrücke läuft seit längerer Zeit. Außerdem sollen wichtige Arbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Altona erledigt werden.

Es werde zu Umleitungen, Ausfällen und Fahrplanänderungen kommen, teilte die Bahn mit. Auch die S-Bahn ist betroffen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens müssen Fahrgäste der Linien S2, S5 und S7 zwischen Altona und Sternschanze auf Ersatzbusse umsteigen.

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Auch Straßensperrungen geplant

Ebenfalls ab heute wird zudem die Straßenkreuzung an der Sternbrücke (Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee) bis zum 31. August für den Verkehr gesperrt. Es wird über mehrere Ausweichstrecken umgeleitet. Auch die Busse der Linien 3, X3 und 15 sollen eine Umleitungsstrecke fahren. (dpa/mp)