Achtung, Hamburger Stadtreinigung warnt vor diesen Betrugsbriefen!

Betrügerische Briefe im Namen der Stadtreinigung im Umlauf – SRH warnt und rät: Nicht zahlen!

In einigen Hamburger Bezirken sind Briefe mit dem Betreff „Öffentlicher Bescheid über die Erhebung der CO2-Kompensationsabgabe“ aufgetaucht, die angeblich von der Stadtreinigung Hamburg (SRH) stammen und zur Zahlung auffordern.

Stadtreinigung Hamburg

Die SRH distanziert sich ausdrücklich von diesen Schreiben und bittet die Hamburger, nicht auf die Zahlungsaufforderung einzugehen. Die Stadtreinigung hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Um Betrugsversuche zu erkennen, können Sie auf folgende Dinge achten: Bleiben Sie wachsam bei ungewöhnlichen Absendern, prüfen Sie Schreibfehler oder untypische Formulierungen und überweisen Sie niemals Geld, wenn Sie sich unsicher sind. Im Zweifel direkt bei der SRH nachfragen.