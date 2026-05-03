Achtung, es kracht! Wetterdienst warnt vor Gewitter, Sturm und Starkregen

Das traumhafte Sommer-Wochenende nimmt ein jähes Ende: Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute vor Gewittern, Starkregen und stürmischen Böen. Das müssen Hamburger jetzt wissen.

Schnell noch ein Eis in der Sonne genießen! Denn später am Sonntag soll es richtig ungemütlich werden. Gegen Nachmittag sollen Gewitter über Hamburg und den Norden ziehen, dazu werden heftige Sturmböen erwartet. Zudem ist Starkregen mit Hagelkörnchen möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Anfang der Woche wird das Wetter trockener

In der Nacht zum Montag soll das Wetter dann wieder abklingen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. Der Montag ist dann durchsetzt von Wolken und kleinen Schauern, am Nachmittag soll aber auch hier der Himmel aufklaren. Bis zu 19 Grad warm sollen es werden.

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Dienstag und Mittwoch soll es heiter bis wolkig sein mit eher kühlen 14 Grad in Hamburg. Zum Ende der Woche dürfte es dann aber wieder wärmer werden.