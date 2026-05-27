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Wasserrohrbruch Kollaustraße

Nach dem Wasserrohrbruch im Januar kommt es erneut zu einer Teilsperrung der Kollaustraße. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Hamburg

Achtung, Bauarbeiten! Wichtige Hamburger Verkehrsader wird einspurig

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Nach dem Wasserrohrbruch Anfang Januar wird die Kollaustraße in Hamburg-Lokstedt noch einmal zur Baustelle. Für abschließende Asphaltarbeiten ist die Straße ab Donnerstagabend nur eingeschränkt befahrbar.

Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Papenreye. Von Donnerstag, 28. Mai, 20 Uhr, bis Sonntag, 31. Mai, 20 Uhr, bleibt je Richtung nur ein Fahrstreifen offen. Die Ein- und Ausfahrt zur Papenreye wird in dieser Zeit komplett gesperrt.

Nach Angaben von „Hamburg Wasser“ wird auf rund 1300 Quadratmetern die finale Asphaltdecke eingebaut. Ende April war die Straße zunächst nur provisorisch freigegeben worden.

Arbeiten nach schwerem Schaden

Am 3. Januar hatte ein Wasserrohrbruch die Fahrbahn unterspült. Die Kollaustraße musste daraufhin aus Sicherheitsgründen voll gesperrt werden. In den vergangenen Monaten wurden Leitungen repariert und die Straße wurde Schritt für Schritt wieder freigegeben.

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Leuchtdisplays vor Ort informieren Autofahrer bereits über die kommenden Einschränkungen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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