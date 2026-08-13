Die Deutsche Bahn setzt Ersatzverkehr mit Bussen ein. Welche Linien betroffen sind und wie Reisende an ihr Ziel kommen.

Die Silhouetten von Fahrgästen vor einem Regionalzug (Symbolbild). picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Auf den Bahnstrecken in Hamburg und Schleswig-Holstein kommt es bis zum Wochenende zu einigen Zugausfällen und Fahrplanänderungen.

So beginnen und enden nach Angaben der Deutschen Bahn die Züge der Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg nun vorübergehend in Altona. Der Hauptbahnhof und der Bahnhof Dammtor werden bis einschließlich Samstag nicht bedient. Reisende sollen zwischen Altona und dem Hauptbahnhof auf die S-Bahn ausweichen.

Am Sonntag fallen dann ganztägig die Züge auf folgenden Strecken in beide Richtungen aus:

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Linie RE7 zwischen Hauptbahnhof und Pinneberg.

Linie RE70 zwischen Hauptbahnhof und Neumünster.

Linie RE6 (Hamburg-Altona nach Westerland) zwischen Altona und Elmshorn.

Zugausfälle: Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

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Zwischen Hamburg und Pinneberg kann die S-Bahn genutzt werden, zwischen Pinneberg sowie Neumünster, Kiel und Flensburg steht die Linie RE7 zur Verfügung. Auf den anderen Strecken wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Vom Samstag um 18.45 Uhr bis Sonntag um 10 Uhr kommt es zu Ausfällen auf der Linie RE6X zwischen Altona und Husum. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Antritt der Fahrt über kurzfristige Änderungen zu informieren. (dpa/mp)