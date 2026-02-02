Achtung Autofahrer: Nächster Elbchaussee-Abschnitt wird früher als geplant saniert

Seit fast einem Jahr wird auf der Elbchaussee zwischen Rathaus Altona und dem Hohenzollernring gegraben, gebaggert und gewerkelt. Gleichzeitig müssen sich Autofahrer aufgrund der Vollsperrung über Umleitungen durch die kleinen Straßen von Ottensen quälen, sehr zum Ärger der Anwohner. Bevor dieser Abschnitt fertig wird, steht nun der nächste – und finale – in den Startlöchern. Und der hat eine Überraschung für Autofahrer.

Mitte Mai 2026 sollen die Elbchausse-Arbeiten auf vier Kilometern zwischen Hohenzollernring und Parkstraße (Othmarschen) beginnen, teilte die Verkehrsbehörde am Montag mit. Das ist rund dreieinhalb Monate früher, als ursprünglich geplant. „Durch das Vorziehen des Baustarts streben wir eine Beschleunigung der gesamten Maßnahme an“, sagt Julia Bentler, Gesamtprojektleitung bei Hamburg Wasser.

Nächster Abschnitt der Elbchaussee wird komplett saniert

Zunächst werden die fast 120 Jahre alten Trinkwasserleitungen erneuert, die die Stadtteile Othmarschen, Ottensen, St. Pauli und Sternschanze mit Frischwasser versorgen. Die Hamburger Energiewerke tauschen zudem 23 Kilometer Kabel sowie mehr als 60 Jahre alte Hausanschlüsse aus.

Ist das erledigt, will der Landesbetrieb Straßen Brücken und Gewässer den Straßenraum komplett umgestalten: Auf beiden Seiten sollen durchgängige Radwege entstehen – dort, wo möglich, baulich getrennt von der Autospur. Die Gehwege werden verbreitert und barrierefrei, genauso wie die Bushaltestellen. Die historischen Pflastersteine werden wieder eingebaut, verspricht die Behörde. Und Überraschung! Nach Ende der Bauarbeiten soll es insgesamt 61 Parkplätze geben, 17 mehr als bislang.

Verkehrsführung während der Bauarbeiten steht noch nicht fest

Wo und wie die Autos während dieses Bauabschnittes fahren können, ist aktuell noch in Planung. Sicher ist, dass sich der Abschnitt mit den aktuellen Elbchaussee-Arbeiten zwischen Rathaus Altona und Hohenzollernring überschneidet, die wohl noch bis Mitte 2026 andauern sollen – inklusive der dortigen Vollsperrung. Fest steht außerdem, dass die Elbchaussee im Sommer 2026 für Autofahrer geöffnet wird, wenn die Deutsche Bahn die neue Sternbrücke einheben will und die Streseemannstraße deshalb gesperrt wird.

Wie lange zwischen Hohenzollernring und Parkstraße insgesamt gebaut wird, kann die Behörde noch nicht genau vorhersagen. Für Anwohner und Gewerbetreibende soll es noch zusätzliche Informationsveranstaltungen geben. Immerhin ist das aber der finale Bauabschnitt der insgesamt 8,6 Kilometer langen Elbchaussee.