Achtung, Autofahrer: Demos und Fußball sorgen für ordentlich Stau in Hamburg

Die einen wollen gegen Gewalt im Iran protestieren, die anderen ein Topspiel der Bundesliga sehen: Die Hamburger Polizei warnt Autofahrer vor vollen Straßen am Samstag.

Die Polizei erwartet eine schwierige Verkehrslage in der Stadt. In der Innenstadt seien größere Demonstrationen angemeldet, um 18.30 Uhr empfängt zudem der HSV im Volksparkstadion den FC Bayern München. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, die Innenstadt und das Umfeld des Stadions in Stellingen weiträumig zu umfahren. Besucher sollten Busse und Bahnen nutzen.

Demo in Hamburg: Autokorso gegen das islamische System

Für den Nachmittag sind drei größere Protestaktionen gegen die Unterdrückung der Opposition im Iran geplant. Bei einer erwartet der Veranstalter – die Menschenrechtsorganisation Amnesty International – mehr als 1000 Teilnehmer. Bei der anderen rechnet der Anmelder „Constitutionalist Party of Iran – Liberal Democrat“ mit mehr als 15.000 Menschen, die gegen das islamische System und eine konstitutionelle Monarchie im Iran demonstrieren wollen.

Ein weiterer Iran-Protest soll als Autokorso stattfinden. Dazu werden 150 bis 200 Fahrzeuge erwartet. Um 12.30 Uhr startet die erste der insgesamt fünf angemeldeten Versammlungen am Jungfernstieg. (dpa/rei)