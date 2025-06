Acht Wochen Westfield: Ankermieter feiert mit 500 Gästen

Mit reichlich Verspätung eröffnete am 8. April das neue Einkaufszentrum Westfield seine Tore in der HafenCity. Viele Händler wären vorher schon fertig gewesen, die Geschäfte waren eingerichtet, das Personal eingestellt – so ging es auch dem Edel-Kaufhaus Breuninger, das seinen ersten Standort in Norddeutschland eröffnet hat. Doch was lange währt, wird endlich gut: Die Eröffnung feierte das Kaufhaus nun noch einmal mit hunderten geladenen Gästen in seinem neuen Flagship-Store.

Genau acht Wochen nach der Eröffnung fand die Party mit 500 geladenen Gästen am Donnerstagabend statt. Mit dabei: Schauspielerin Bettina Zimmermann, die Sänger Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen sowie Johannes Strate mit Ehefrau Anna Angelina Wolfers, die TV-Moderatorinnen Mareile Höppner & Nova Meierhenrich, Schriftstellerin Ildiko von Kürthy und die Creatoren Toni Mahfud, Cherifa Akili und Kevin Pabel. Die hatten durch die Feier die Chance, das Kaufhaus auch nach Ladenschluss noch ein bisschen zu erkunden.

Breuninger-CEO Holger Blecker (r) und Hamburg-Geschäftsführer Henning Rieken.

Zu sehen gibt es viel: Immerhin hat Breuninger 13.000 Quadratmeter angemietet, auf denen es Klamotten unter anderem von ETRO, Victoria Beckham, Herno und Jil Sander gibt, Beautyprodukte von Chanel, Dior, Tom Ford und Charlotte Tilbury, aber auch Bücher, Sportklamotten, -accessoires und eine kleine Confiserie.

Laut eigenen Angaben hat sich das Breuninger-Team am ersten Standort in Norddeutschland bisher sehr gut eingespielt. Mit dem Abend für die 500 Gäste (Kunden, Partner, „Freunde des Hauses“) wollte man sich für den herzlichen Empfang in Hamburg bedanken. Dazu gab es Essen von Tim Mälzer, Desserts von „Cake Artist“ Sophia Stolzes, Musik von der ABCD Band mit Denyo und Das Bo sowie DJ Wolfram und eine Moderation von Aminata Belli. (prei)