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Ahmad Nadim Ahadi („ApoRed) geriet in Hamburg bereits öfter in Konflikt mit dem Gesetz – fühlt sich aber unrecht behandelt.

Ahmad Nadim Ahadi („ApoRed) geriet in Hamburg bereits öfter in Konflikt mit dem Gesetz – fühlt sich aber unrecht behandelt. Foto: picture alliance / Malte Christians/dpa | Malte Christians

paidAbsturz eines Hamburger Internet-Stars: „Die komplette Justiz schießt gegen mich!“

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Ja moin Leute – Apo ist auf Trocken am Start!“ Mit diesen Worten begrüßt der Hamburger YouTube-Star Ahmad Nadim Ahadi regelmäßig seine Follower. Er wurde vor über zehn Jahren unter dem Künstlernamen „ApoRed“ bekannt. Seine Videos erreichten teils millionenfache Aufrufe, sorgten aber von Anfang an für Kontroversen. Seitdem geriet Ahadi, der sich inzwischen vor allem in Dubai aufhalten soll, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Der tiefe Absturz eines Youtube-Stars..


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