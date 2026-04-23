Ja moin Leute – Apo ist auf Trocken am Start!“ Mit diesen Worten begrüßt der Hamburger YouTube-Star Ahmad Nadim Ahadi regelmäßig seine Follower. Er wurde vor über zehn Jahren unter dem Künstlernamen „ApoRed“ bekannt. Seine Videos erreichten teils millionenfache Aufrufe, sorgten aber von Anfang an für Kontroversen. Seitdem geriet Ahadi, der sich inzwischen vor allem in Dubai aufhalten soll, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Der tiefe Absturz eines Youtube-Stars..





