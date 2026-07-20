HCU-Professor Wolfgang Dickhaut übt scharfe Kritik am Hamburger Parkplatz-Moratorium und fordert mehr Raum für klimafreundliche Mobilität. Seiner Ansicht nach gibt der Senat dem Druck einer „lauten Minderheit“ nach.

Aufgrund des Parkplatz-Moratoriums liegen derzeit mehrere Umbau-Projekte in Hamburg auf Eis. (Archivbild) Patrick Sun

Der Hamburger Parkplatz ist schon lange keine banale Fläche aus Asphalt und Pflastersteinen mehr, sondern ein hochemotionales Politikum. Nach der Bürgerschaftswahl 2025 beschloss der rot-grüne Senat den von der SPD favorisierten „Masterplan Parken“ inklusive eines „Parkplatz-Moratoriums“. Dieses sieht vor, dass der Abbau öffentlicher Stellplätze zunächst grundsätzlich gestoppt und entsprechende Maßnahmen geprüft werden. Unverständnis darüber herrscht bei Professor Wolfgang Dickhaut – er spricht von einer „lauten Minderheit“, die sich durchsetze.

„Das Moratorium ist eine absolute Rückwärtsrolle, das geht nicht einher mit einer klimapolitischen Stadtentwicklung und muss dringend wieder rückgängig gemacht werden“, Dickhaut findet sehr deutliche Worte. Er leitet den Fachbereich „Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung“ an der HafenCity Universität und setzt sich für mehr blau-grüne Infrastruktur in Hamburg ein.

Das bedeutet eine blau-grüne Infrastruktur für Hamburg

Anzeige

Blau-grüne Infrastruktur verbindet Wasser- und Grünflächen in Städten. „Blau“ steht zum Beispiel für Flüsse, Teiche, Wasserbecken oder Anlagen, die Regenwasser speichern. „Grün“ meint Parks, Bäume, begrünte Dächer, Fassaden und Grünzüge.

Das Ziel ist, Städte besser an Hitze, Starkregen und den Klimawandel anzupassen. Grünflächen spenden Schatten, kühlen die Umgebung und verbessern die Luft. Wasser- und Versickerungsflächen nehmen Regenwasser auf und entlasten dadurch die Kanalisation.

Anzeige

Ein paar Beispiele gibt es dafür schon in Hamburg, wie die Louise-Schroeder-Straße oder die Königstraße in Altona-Altstadt. Laut Dickhaut handelt es sich allerdings nur um einige wenige Pilotprojekte.

Im Frühling blühte die neu gestaltete Louise-Schroeder-Straße mit gepflanzten Tulpen auf. Florian Quandt

„Um die blau-grüne Infrastruktur umsetzen zu können, braucht es eine konsequente Umsetzung der Verkehrswende“, argumentiert er. „Hin zu mehr umweltbezogenem Verkehr, wie Fahrrad, Öffentliche Verkehrsmittel und zu Fuß, und gleichzeitig weniger Platz für Autos.“

Anzeige

HCU-Professor fordert Verkehrswende und weniger Platz für Autos in der Stadt

Es gebe viele Möglichkeiten, um die Flächen zu reduzieren, etwa „durch eine strengere Parkplatzbewirtschaftung oder Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h. Aber das Thema Parkraum wurde seit Anfang letzten Jahres vom Senat wieder einkassiert“, kritisiert der HCU-Professor.

Wolfgang Dickhaut ist Professor an der HafenCity Universität und Leiter des Fachgebiets „Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung“. HCU

Der von der SPD favorisierte „Masterplan Parken“ soll künftig eine Übersicht geben, wo in der Stadt der Parkdruck besonders hoch ist. Dazu werden in einem ersten Schritt seit über einem Jahr sämtliche Stellplätze Hamburgs, öffentliche und private, gezählt. Das soll voraussichtlich noch bis Ende 2026 dauern.

Solange gilt ein sogenanntes „Parkplatz Moratorium“: Bis die Erfassung abgeschlossen ist, dürfen öffentliche Parkplätze grundsätzlich nicht ohne zusätzliche Prüfung abgebaut werden. Sämtliche Bezirksprojekte, bei denen Parkplätze wegfallen, liegen erstmal auf Eis – allein in Hamburg-Nord sind es fünf.

HCU-Professor: Autobesitzer schaffen es, Politik zu beeinflussen

„Die Problematik bei dieser Parkplatz-Thematik ist, dass in verschiedenen innerstädtischen Stadtteilen Minderheiten sehr laut sind, die ihre Rechte durchsetzen gegen eine Mehrheit, die eigentlich gar kein Auto mehr hat“, sagt Dickhaut. „Die Autobesitzer schaffen es, so laut zu sein, dass sie die Politik beeinflussen.“

Vor zweieinhalb Jahren habe man noch darüber reden können, Parkplätze umzugestalten. „Durch die Veränderung im Senat ist das jetzt bei fast allen geplanten Projekten zu einem No-Go geworden.“