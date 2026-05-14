Schockierender Vorfall: Ein Werbeposting mit Radio-Hamburg-Moderator Isaac Hoffmann hat im Netz eine Welle des blanken Rassismus ausgelöst. Der Radiosender reagiert darauf deutlich – und erhält auch Unterstützung aus der Politik.

Radio-Hamburg-Moderator Isaac Hoffmann ist nach einem Beitrag für ein Halsschmerzmittel im Netz massiv angefeindet worden, wie der Sender mitteilte. In den Kommentaren finden sich demnach rassistische Sprüche, Bilder und das N-Wort.

„Gibt es Radio Hamburg jetzt auch in Afrika?“, soll ein Nutzer kommentiert haben. In einem anderen Kommentar soll es heißen: „Soll das jetzt hier ewig so weitergehen, dass uns in der Werbung nur noch farbige Menschen gezeigt werden? Den Einheimischen gegenüber schon ziemlich respektlos!“

Radio-Hamburg erstattet Anzeige wegen Kommentaren

Radio Hamburg – das Studio liegt an der Spitaler Straße – reagiert deutlich: Der Sender positioniere „sich klar gegen Rassismus, Hate Speech und menschenfeindliche Kommentare im Netz“. Die Morning-Show mit John Ment und Lea Kruse habe den Vorfall aufgegriffen, viele Hörerinnen und Hörer zeigten Solidarität mit Hoffmann. Der Sender brachte die betreffenden Kommentare nach eigenen Angaben zudem zur Anzeige bei Polizei und Staatsanwaltschaft.

„Hass darf niemals lauter sein als die Menschlichkeit“, sagte Hoffmann. Er mache seinen Job mit Leidenschaft – umso mehr erschüttere ihn, „dass ein simples Werbeposting rassistische und menschenfeindliche Reaktionen hervorruft“. Der Rückhalt im Sender und durch viele Hörer habe ihn zugleich sehr bewegt.

Auch Radio-Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok stellt sich klar hinter den Moderator: „Rassismus darf keinen Platz haben – nicht in Kommentarspalten, nicht auf der Straße, nirgendwo.“

Unterstützung von Bürgermeister Tschentscher

Unterstützung kommt auch aus dem Rathaus. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte, Vielfalt und Weltoffenheit hätten Hamburg stark gemacht. „Hate Speech und rassistische Parolen verletzen fundamentale Grundrechte. Wir müssen denjenigen entschlossen entgegentreten, die das gesellschaftliche Klima vergiften – zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Demokratie und Freiheit“, so Tschentscher.

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Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) findet deutliche Worte und nennt den Vorfall „absolut beschämend“. Rassismus habe in Hamburg überhaupt keinen Platz. „Hier müssen wir alle gemeinsam klare Kante zeigen“, fordert die Politikerin. (mp)