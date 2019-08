Absenderin gesucht!: Flaschenpost aus Hamburg nach 20 Jahren an der Ostsee entdeckt

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, auch für eine Flaschenpost auf dem Meer. Nun wurde die Nachricht, die die Hamburgerin Polly L. vor langer Zeit ins Meer warf, schließlich durch eine Ostsee-Urlauberin gefunden - doch durch den Fund beginnt eine neue Suche!

Denn Polly L. ist in der Zwischenzeit nicht nur um einiges älter geworden, sondern scheinbar auch umgezogen – die Adresse in der Nachricht ist jedenfalls nicht mehr aktuell. Anna W., die im Ostsee-Urlaub die Flaschenpost fand, würde aber zu gerne die Nachricht beantworten, die Polly scheinbar als Kind verfasst hat.

Absenderin gesucht: Polly, wo bist du?

Also postete sie den Beitrag auf Facebook, der mittlerweile schon über 3.500 Mal geteilt wurde, um die Verfasserin zu finden. Also: Kennt jemand die mysteriöse Polly L.? Es wäre doch zu schön, wenn sie nach all den Jahren Post bekäme.