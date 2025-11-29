Abseits des Trubels: Die spannendsten Weihnachtsmarkt-Alternativen der Stadt

Gute Nachrichten für alle, die Lust auf weihnachtliches Geschenke-Aussuchen haben, aber keine Nerven für den üblichen Weihnachtsmarkt-Wahnsinn: In den kommenden Tagen und Wochen stehen in Hamburg mehrere coole Alternativen an. Fernab von Gedränge, Kitsch und Strick-Ständen kann man hier entspannt stöbern, besondere Geschenke entdecken – und trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen.

Noch bis einschließlich Sonntag kann man auf dem „Ökologischen Weihnachtsmarkt“ im Museum der Arbeit an Kunsthandwerker-Ständen nach dem schönsten Geschenk oder auch nach handgemachtem Weihnachtsschmuck suchen. Morgen geht’s um 14 Uhr los, Samstag und Sonntag dann jeweils um 10 Uhr. Eintritt: 5/3,50 Euro.

Noch bis zum 14. Dezember lässt sich in der „Urbanshit Gallery“ in Ottensen (Piependreiherweg 6) Kunst gucken und kaufen: Bei „Urban Art Edition 2025“ gibt es limitierte Editionen, Siebdrucke, Zeichnungen, Skulpturen, Bücher und Original-Kunstwerke (Preisobergrenze: 350 Euro). Eröffnung ist morgen ab 18 Uhr, danach ist immer von Donnerstag bis Samstag geöffnet (und am 14. Dezember)

Hamburg: Weihnachtsmärkte mit Design, Kunst und Kultur

Am Samstag steht bei „Kultur&Gut“ wieder der „Designmarkt“ auf dem Programm. In der Friedensallee 7-9 (Ottensen) gibt’s dann Schmuck, Kunst, Accessoires, Interieur, Design und mehr. 12 Uhr geht es los.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsmarkt im Bergwerk: Dieses Adventserlebnis gibt’s nur am Rammelsberg

Samstag und Sonntag wird das ehemalige Paketverteilzentrum (Kaltenkirchener Straße 1–5) zu einem „Verteilzentrum für Kunst“ – beim „Altonale Kunstherbst“ präsentieren 60 Künstler:innen ihre Werke. Von Malerei über Skulpturen bis Urban Art. Hier gibt’s alle Infos und Tickets (10/7 Euro).

„Holy Shit Shopping“

Am 6. und 7. Dezember steht wieder „Holy Shit Shopping“ an. Der riesige Designmarkt in der Messe (Halle B1, Karolinenstraße 45) startet Samstag um 13 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Hier geht es zu den Tickets (7 Euro).

Am 13. Dezember schlägt der „Pop-Up-Markt“ im Haus73 am Schulterblatt (Sternschanze) auf. Kunst und Design von FLINTA* ist das Motto, angeboten werden da unter anderem Illustrationen, Prints, Keramik, Textil und vieles mehr. Start ist um 12 Uhr, Ende um 19 Uhr.

Ebenfalls am 13. Dezember ist wieder Zeit für den „Viva La Bernie Weihnachtszauber“: Lokale Initiativen stellen im Hinterhof in der Bernstorffstraße 117 (Altona-Altstadt) ihre Projekte vor, dazu gibt’s Musik, Essen, Trinken und Kunst. „Kein Kommerz, kein Bullshit – dafür Menschen, die was bewegen“, sagt das Team. Los geht’s um 12 Uhr.



Vom 15. bis 21. Dezember gibt es in der Gleishalle Oberhafen „Eine ganze Woche voller Winterzauber“. Die Weihnachtsedition des „Markts der Möglichkeiten“ verspricht „sieben Tage voller Kreativität, leckerem Streetfood, Workshops und den schönsten Last-Minute-Weihnachtsgeschenken“. Eintritt ist nach dem Pay-what-you-want-Prinzip (2 bis 5 Euro). Stockmeyerstraße 43 (HafenCity), jeweils 16 bis 22 Uhr.





