Hamburg sagt Tschüss zum „Harry Potter“-Theaterstück. Worauf Muggel sich als Nächstes freuen können.

Die Aufführung „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wurde in Hamburg mehr als 1400 Mal aufgeführt. Georg Wendt

Standing Ovations und rote Rosen für die Darsteller: Nach viereinhalb Jahren hat sich das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Abend aus Hamburg verabschiedet.

Die sogenannte Dernière im Theater am Großmarkt war mit 1670 Gästen ausgebucht, viele kamen verkleidet. Insgesamt 1,8 Millionen Besucher hätten die Show gesehen, sagte Theaterleiter Marcel Neitzel zum Abschluss auf der Bühne. „Sie haben gelacht, gestaunt, mitgefiebert und sich berühren lassen. Dafür möchten wir heute von Herzen Danke sagen.“

Mehr als 1400 Aufführungen – darum geht es in dem Stück

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Seit der Premiere im Dezember 2021 gab es nach Angaben von ATG Entertainment mehr als 1400 Aufführungen in der Hansestadt. Die Inszenierung war nicht nur in Hamburg, sondern weltweit ein Erfolg. Das Theaterstück von Jack Thorne basiert auf einer Geschichte von Thorne, Joanne K. Rowling und John Tiffany.

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Es dreht sich um den erwachsenen Harry Potter und seinen Sohn Albus Severus Potter. Der will gern die Fehler seines Vaters ungeschehen machen und dessen Hogwarts-Mitschüler Cedric Diggory mit Hilfe eines sogenannten Zeitumkehrers zurück ins Leben holen.

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Zusammen mit seinem Freund Scorpius Malfoy bringt er damit aber sehr viel durcheinander. Derzeit gibt es nach Angaben des Theaterleiters keine Planung, das Stück anschließend an einem anderen Standort in Deutschland zu zeigen.

Auf Zauberei folgt im Herbst Varieté-Theater: Die erste Preview von «Moulin Rouge!» ist nach Angaben von ATG Entertainment für den 28. Oktober geplant, die Gala-Premiere am 5. November. (dpa/esk)