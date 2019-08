Abrissarbeiten haben begonnen: Hier verschwindet ein Stück Hamburger Geschichte

1929 war es nach Entwürfen der Architekten Fritz Block und Ernst Hochfeld erbaut worden – jetzt ist der Abriss des Deutschlandhauses in vollem Gang. Die MOPO sah sich die aktuelle Riesenbaustelle am Freitag an.

Bei Luftangriffen im Jahr 1944 wurde das Gebäude schwer beschädigt. Es wurde nicht originalgetreu wiederaufgebaut, deshalb stand es auch nicht unter Denkmalschutz. Kritiker wie der Hamburger Denkmalverein bemängeln das. Kristina Sassenscheidt vom Denkmalverein findet, dass das Deutschlandhaus „bis heute eine große städtebauliche Bedeutung“ habe und „insofern unverzichtbar für das gewachsene Stadtbild“ ist.

Hadi Teherani entwirft den Neubau des Deutschlandhauses

Trotzdem nun der Abriss. Teleskopkräne mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern nehmen nun ein Geschosse nach dem anderen Stück für Stück auseinander. Bis Oktober dieses Jahres soll vom überirdischen Teil des Deutschlandhauses nichts mehr übrig sein. Der Abbruch der unterirdischen Räume wird anschließend weitere neun Monate in Anspruch nehmen.

Palmen, Wasser und viel Licht: So soll das Atrium des Deutschlandhauses aussehen Hadi Teherani Architects Foto:

Die ABG Immobilien-Management-Gesellschaft will einen Neubau realisieren, der an das alte Deutschlandhaus anknüpfen soll. Den Auftrag erhielt Star-Architekt Hadi Teherani, der schon viele bekannte Gebäude in Hamburg schuf, darunter das Dockland, die Tanzenden Türme und die Europa-Passage.

Hamburg: Neues Deutschlandhaus soll sich in das Stadtbild einpassen

Die Architektur des neuen Gebäudes soll sich in das umliegende Stadtbild einpassen und ähnelt stark dem Original von 1929. Auf 40.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche entsteht Platz für Büros, Geschäfte und 30 Mietwohnungen sowie Tiefgaragen.

Eine der Besonderheiten an der Außenfassade werden die 50 Zentimeter langen Klinkersteine sein – Spezialanfertigungen aus Dänemark. Das Innere des neuen Deutschlandhauses steht im Kontrast zu seiner Außengestaltung. Ein 1000 Quadratmeter großes Atrium mit Wasserbecken und 20 Meter hohen Palmen wird dem Haus ein fast schon tropisches Flair verleihen. Der Bau des Hauses soll im Jahr 2020 starten.

U-Bahn-Zugänge während der Bauarbeiten gesperrt

Während der aktuellen Bauarbeiten kommt es zu Sperrungen der U-Bahn-Zugänge Valentinskamp und Dammtorstraße. Außerdem kann es tagsüber zu kurzfristigen Sperrungen der Durchfahrt Valentinskamp in Richtung Laeiszhalle kommen.