Das achtstöckige Hochhaus am Hofweg ist jetzt ebenfalls von den Abriss-Plänen betroffen.

Das achtstöckige Hochhaus am Hofweg ist jetzt ebenfalls von den Abriss-Plänen betroffen. Foto: Florian Quandt

  • Uhlenhorst

paidAbriss offiziell: Jetzt muss auch das Hochhaus weg – „Katastrophe für die Mieter!“

Jetzt ist es offiziell: Beide Gelb-Klinker-Gebäude am Hofweg auf der Uhlenhorst werden abgerissen – und das schon in den nächsten Monaten. War zunächst „nur“ der vierstöckige Flachbau von den Plänen des Vermieters betroffen, muss jetzt auch das achtstöckige Hochhaus weichen. Die Linke kritisiert teure Luxuswohnungen und eine Vertreibung der Mieter:innen, die jetzt eine Kündigung erhalten. Der Vermieter verteidigt wiederum sein Vorhaben – und bietet den Betroffenen Hilfe an. Wie geht es dort weiter?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

