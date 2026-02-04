Mega-Abriss in der Hamburger City – was hier jetzt entstehen soll

Ungewohnte Durchblicke von der Poststraße auf die traurigen Reste des Hamburger Hofs: Nach dem Abriss des weißen Gründerzeitbaus an der Ecke Große Bleichen/Poststraße haben sich die Abrissbagger schon weit in Richtung Jungfernstieg vorgearbeitet. Viele Passanten bleiben stehen, fragen sich, was hier wohl entstehen soll.

Die Antwort: Hinter der alten Fassade wird ein ganz neuer Hamburger Hof entstehen. Nach Ende der Abrissarbeiten wird die rund 140 Jahre alte denkmalgeschützte Fassade am Jungfernstieg in drei Teile zersägt. Diese jeweils bis zu 60 Tonnen schweren Elemente werden abtransportiert und eingelagert.

Vermutlich noch in diesem Jahr soll dann mit dem Neubau begonnen werden. Vorgesehen sind Läden und Gaststätten im Erdgeschoss, darüber natürlich Büros, aber auch Wohnungen.

Eröffnung des neuen Hamburger Hofs um 2029/30

Nach Fertigstellung des Neubaus werden die Fassadenteile wieder zusammengefügt und am Jungfernstieg vor das Gebäude montiert. Um 2029/30 ist die Eröffnung des neuen Hamburger Hofs vorgesehen.

Übrigens: Die Fassade stammt noch von 1883. Damals war das Gebäude Hamburgs luxuriösestes Hotel. Dort stiegen bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 unter anderem der britische König Eduard VII. und der dänische König Friedrich VIII. ab.

1917 wurde das Hotel zum Kontorhaus umgebaut. Bei einem Bombenangriff 1944 entstanden schwere Schäden vor allem am Dach. 1979 wurde der Umbau zu einem Einkaufszentrum abgeschlossen.