Abriss-Drama in Hamburg: Mieter suchen im Schutt nach ihren Sachen

Das Abriss-Drama der Holstenstraße 197 geht weiter: Nun gibt es eine kleine Chance auf die Rettung der Habseligkeiten der Mieter.

Luftaufnahme der Abrissarbeiten. Nun wurde der Bauschutt auf ein naheliegendes Gelände transportiert, damit die Mieter nach ihren Sachen suchen können. NEWS5 / Fabian Höfig

In Blaumännern, Warnwesten, Handschuhen und weißen Helmen stehen die Mieter der Holstenstraße 197 nun zwischen den Trümmern ihres eigenen Hauses. Drei Tage lang dürfen sie hinter sichtgeschützten Bauzäunen im Bauschutt nach persönlichen Erinnerungsstücken suchen: nach analogen Fotos, Geburtsurkunden, Schallplatten und vielem mehr. Der Bauschutt wurde dafür auf das ehemalige Gelände der Holsten-Brauerei an der Haubachstraße gebracht.

Das einsturzgefährdete Haus in der Holstenstraße 197 musste Ende Juli evakuiert werden. Am vergangenen Dienstag wurde schließlich der hintere Teil des Gebäudes abgerissen – mitsamt dem Hab und Gut der Mieter. Wegen der akuten Einsturzgefahr konnten sie ihre wichtigsten persönlichen Gegenstände vor dem Abriss nicht mehr aus ihren Wohnungen holen.

Hamburg: Mieter der Holstenstraße 197 wühlen nun im Bauschutt

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Nach vielen Versprechen des Bezirksamts, die persönlichen Gegenstände und Möbel aus dem abgerissenen Teil des Hauses zu retten, war lange unklar, ob – und vor allem wie – eine Bergung überhaupt möglich sein würde. Jetzt wird es konkret.

Screenshot aus der Instagram-Story der Mieter. Hier wühlen sie nun nach ihren Erinnerungen. Instagram

Die Mieter können nun am Montag, Dienstag und Mittwoch im Bauschutt nach ihren Sachen suchen. Laster für Laster wird der Schutt dafür auf das Gelände gebracht. „Wir hoffen, wenigstens noch ein paar Dinge retten zu können. Oder zumindest die Chance zu bekommen, uns zu verabschieden“, schreiben die Mieter in einer Instagram-Story auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account „holsten197“. Immerhin: Dort ist in einer Story zu sehen, wie eine Espressokanne aus den Trümmern gerettet werden konnte – doch leider stellte diese sich später als kaputt heraus.

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Besonders ergiebig ist die Suche bislang allerdings nicht. Viele Gegenstände sind offenbar bereits beim Abriss oder spätestens beim Transport beschädigt worden. Mieterin Clara Thompson sagte dem NDR: „Man muss sich ja auch vorstellen, dass das wahnsinnigen Kräften ausgesetzt war. Also zum einen der Abriss, dann drücken da die Steine drauf, dann wird das noch einmal umgeräumt.“