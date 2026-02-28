mopo plus logo
Das vordere, vierstöckige Gebäude sowie das hintere Hochhaus auf der Uhlenhorst sollen im Herbst abgerissen werden. Foto: Florian Quandt

  • Uhlenhorst

paidTeures Eigentum statt günstige Mieten: „Mehr Schein als Sein“ beim Drittelmix

Vor wenigen Wochen erhielten die Mieter am Hofweg auf der Uhlenhorst traurige Gewissheit: Nicht nur der vierstöckige Flachbau muss für die Neubau-Plänen des Vermieters weichen, sondern auch das markante achtstöckige Hochhaus. An der Stelle der beiden Gebäude sollen künftig drei neue mit insgesamt 75 neuen Wohnungen entstehen – allerdings nur elf davon öffentlich gefördert. Viel zu wenig, kritisiert die Linke. Was ist eigentlich aus dem berühmten Hamburger Drittelmix geworden?


