Vor wenigen Wochen erhielten die Mieter am Hofweg auf der Uhlenhorst traurige Gewissheit: Nicht nur der vierstöckige Flachbau muss für die Neubau-Plänen des Vermieters weichen, sondern auch das markante achtstöckige Hochhaus. An der Stelle der beiden Gebäude sollen künftig drei neue mit insgesamt 75 neuen Wohnungen entstehen – allerdings nur elf davon öffentlich gefördert. Viel zu wenig, kritisiert die Linke. Was ist eigentlich aus dem berühmten Hamburger Drittelmix geworden?





