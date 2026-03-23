Seit gut 120 Jahren stehen die beiden kleinen Villen Seite an Seite an der Waitzstraße, ebensolange können die Wartenden am Bahnhof Othmarschen in den Hinterhof des Gebäudeensembles blicken. Nur auf der Rückseite ist noch die frühere Pracht der Fassaden zu erkennen, der „Schweizer Stil“, mit hölzernen Verzierungen unter dem Dach – damals der letzte Schrei. Nun werden die Zeugen der Vergangenheit abgerissen, zum Bedauern des Denkmalvereins.



