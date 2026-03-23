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Gebäudeensemble mit spitzen Dächern

Jeder Fahrgast der S1 kennt die beiden kleinen Villen, die um 1900 an der späteren Waitzstraße errichtet wurden. Foto: Florian Quandt

  • Flottbek

paidAbriss an der Waitzstraße: Abschied von den „Schweizer Häusern“

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Seit gut 120 Jahren stehen die beiden kleinen Villen Seite an Seite an der Waitzstraße, ebensolange können die Wartenden am Bahnhof Othmarschen in den Hinterhof des Gebäudeensembles blicken. Nur auf der Rückseite ist noch die frühere Pracht der Fassaden zu erkennen, der „Schweizer Stil“, mit hölzernen Verzierungen unter dem Dach – damals der letzte Schrei. Nun werden die Zeugen der Vergangenheit abgerissen, zum Bedauern des Denkmalvereins.

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