Nachdem der hintere Teil eines Wohnhauses in der Holstenstraße am Dienstag abgerissen wurde, soll nun eine weitere Wand dran glauben müssen.

Luftaufnahme der Abrissarbeiten. Neben dem betroffenen Gebäudeteil hängen große Schutzmatten, die die umliegenden Gebäude vor umherfliegenden Trümmern schützen sollen. NEWS5 / Fabian Höfig

Ein Teil des einsturzgefährdeten Wohnhauses mit den Hausnummern 195 und 197 in der Holstenstraße ist schon abgerissen worden. Nach einer Prüfung steht jetzt fest, dass eine weitere Wand raus muss.

„Nach Kenntnis des Bezirksamtes Altona wurde ein Konzept zur Standsicherheit des Hauses an der Holstenstraße 195/197 von dem vom Eigentümer beauftragten Statiker an den Prüfstatiker übermittelt“, heißt es aktuell vom Bezirksamt Altona auf MOPO-Anfrage. An einer Stelle der Fassade müsse nun Schutt weggeräumt werden, um „dort eine weitere Wand kontrolliert abzubrechen und konkrete Abstützmaßnahmen durchzuführen“.

Wann diese Arbeiten stattfinden, steht bisher nicht fest. Anschließend werde die Situation erneut bewertet. Ob die benachbarten Gebäude mit den Hausnummern 191/193 und 199 wieder von den Bewohnern genutzt werden können, werde erst dann entschieden. (mp)