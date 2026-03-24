mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Im Abendrothsweg 61 kommen die Bewohner nicht mehr durch den Haupteingang in ihre Wohnungen.

Im Abendrothsweg 61 kommen die Bewohner nicht mehr durch den Haupteingang in ihre Wohnungen. Foto: Katharina Langenbach

  • Hoheluft-Ost

paidAbltraum-Baustelle in Hamburg: Rentnerin in Wohnung gefangen – Mieterverein entsetzt

kommentar icon
arrow down

Eine Baustelle im vornehmen Hoheluft-Ost treibt Mieter in die Verzweiflung. Schon von außen ist kaum vorstellbar, dass in dem Haus am Abendrothsweg noch Menschen leben. Selbst die eigentliche Haustür ist nicht mehr nutzbar. Eine 87-jährige Bewohnerin musste bei einem Notfall sogar von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geholt werden. Der Mieterverein ist entsetzt über die Zustände – und fordert den Bezirk zum Einschreiten auf. Das Kalkül der Eigentümer scheint dagegen klar zu sein.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test