Eine Baustelle im vornehmen Hoheluft-Ost treibt Mieter in die Verzweiflung. Schon von außen ist kaum vorstellbar, dass in dem Haus am Abendrothsweg noch Menschen leben. Selbst die eigentliche Haustür ist nicht mehr nutzbar. Eine 87-jährige Bewohnerin musste bei einem Notfall sogar von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geholt werden. Der Mieterverein ist entsetzt über die Zustände – und fordert den Bezirk zum Einschreiten auf. Das Kalkül der Eigentümer scheint dagegen klar zu sein.





