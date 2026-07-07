Hamburg

Abi 2026 in Hamburg: Welche Schulen am besten und am schlechtesten abschneiden

Emilia Skibbe
Vogelperspektive auf eine Schülerin, die ihr Abitur schreibt.
Schülerinnen haben beim Abitur erneut besser abgeschnitten als ihre männlichen Mitschüler. (Symbolbild)

Hamburgs Abiturienten haben sich erneut verbessert. Ein Grund zum Feiern, findet die Bildungssenatorin.

9576 Mal Glückwunsch! So viele Abiturienten haben 2026 in Hamburg das Abitur geschafft. Das dritte Jahr in Folge hat sich zudem der Notendurchschnitt verbessert. Bildungssenatorin Ksenija Bekeris spricht von einer guten Nachricht.

Die durchschnittliche Abiturnote liegt in diesem Jahr bei 2,34. Im vergangenen Jahr lag sie bei 2,35. Auch die Bestehensquote hat sich verbessert und liegt für 2026 bei 95,8 Prozent. Zudem hat sich die Zahl der Abitur-Absolvent:innen erhöht, um 302 im Vergleich zu 2025. So viele Abiturient:innen hat es zuletzt vor zehn Jahren gegeben. 

Abiturnoten in Hamburg: Mädchen schneiden besser ab als Jungen

Die Schülerinnen haben erneut besser abgeschnitten, als die Schüler. 56 Prozent der 1,0er Abiturzeugnisse wurden an Abiturientinnen übergeben. In den Vorjahren war die Differenz zu den männlichen Kommilitonen allerdings größer. Die Jungen holen auf!

252 Mal wurde die Bestnote 1,0 vergeben. Die meisten 1,0er-Abis wurden an der Gelehrtenschule des Johanneums (11), dem Gymnasium Ohmoor (11), dem Gymnasium Oberalster (8) und dem Luisen-Gymnasium Bergedorf (7) vergeben. Insgesamt haben 29,8 Prozent der Abiturient:innen einen Einserschnitt erreicht, auch hier ist die Mehrzahl an Mädchen/Frauen gegangen. Im Vorjahr erreichten 30,1 Prozent der Schüler:innen ein Einser-Abi.

Bildungssenatorin Ksenija Bekeris zeigt sich erfreut von der Leistung der Schüler:innen. „Das ist eine gute Entwicklung, auch im Hinblick auf das seit beinahe 20 Jahren bestehende Zentralabitur in Hamburg und die ausgeweiteten bundesweiten Abituraufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool, im zweiten Jahr nun auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik. Eine höhere Vergleichbarkeit der Abiturleistungen in ganz Deutschland ist der richtige Weg.“

Bei den Gymnasien liegt das Christianeum vorne

Die meistgewählten Prüfungsfächer waren Englisch und Deutsch. Der dritte Platz ging an Politik-Gesellschaft-Wirtschaft und der vierte an Geographie. 

Die staatlichen Gymnasien mit den durchschnittlich besten Abiturzeugnissen sind:

  • Christianeum 1,90

  • Gelehrtenschule des Johanneums 1,95

  • Helene-Lange-Gymnasium 1,96

  • Gymnasium Oberalster 2,0 

  • Gymnasium Altona 2,0

Die staatlichen Stadtteilschulen mit den durchschnittlich besten Abiturzeugnissen sind:

  • Stadtteilschule Winterhude 2,06

  • Stadtteilschule Bergedorf 2,14

  • Max-Brauer-Schule 2,28

  • Stadtteilschule Bergstedt 2,34

  • Stadtteilschule Blankenese 2,34

In den schriftlichen Abiturprüfungen wurde in Deutsch eine durchschnittliche Note von 3,08 (Vorjahr 3,12), in Englisch 2,62 (Vorjahr 2,71), in Französisch 1,96 (Vorjahr 1,90) und in Mathematik 2,83 (Vorjahr 2,29) erreicht.


Alle Schulen, alle Durchschnittsnoten – hier im Überblick:

SchuleDurchschnittsnoteAnzahl der Abiturient:innen
Albert-Schweitzer-Gymnasium2,1593
Albrecht-Thaer-Gymnasium2,2790
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium2,3071
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium2,22156
Charlotte-Paulsen-Gymnasium2,3871
Christianeum1,90104
Elisabeth-Lange-Schule2,8434
Emil Krause Schule2,8359
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium2,17124
Erich Kästner Schule2,4454
Esther Bejarano Schule2,7356
Friedrich-Ebert-Gymnasium2,2648
Fritz-Schumacher-Schule2,5657
Gelehrtenschule des Johanneums1,95100
Geschwister-Scholl-Stadtteilschule2,8960
Goethe-Gymnasium2,4966
Goethe-Schule-Harburg2,64130
Gretel-Bergmann-Schule2,7537
Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg2,53116
Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt2,9832
Grund- und Stadtteilschule Eppendorf2,5447
Gymnasium Allee2,23121
Gymnasium Allermöhe2,4658
Gymnasium Alstertal2,3376
Gymnasium Altona2,00129
Gymnasium Blankenese2,14114
Gymnasium Bondenwald2,2391
Gymnasium Bornbrook2,4842
Gymnasium Buckhorn2,11100
Gymnasium Corveystraße2,32126
Gymnasium Dörpsweg2,2789
Gymnasium Eppendorf2,0893
Gymnasium Farmsen2,1179
Gymnasium Finkenwerder2,2846
Gymnasium Grootmoor2,13124
Gymnasium Heidberg2,1883
Gymnasium Hochrad2,06105
Gymnasium Hoheluft2,3876
Gymnasium Hummelsbüttel2,2573
Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer2,18102
Gymnasium Klosterschule2,3591
Gymnasium Lerchenfeld2,25114
Gymnasium Lohbrügge2,3397
Gymnasium Marienthal2,4358
Gymnasium Meiendorf2,25128
Gymnasium Oberalster2,00105
Gymnasium Ohlstedt2,2794
Gymnasium Ohmoor2,23148
Gymnasium Oldenfelde2,2172
Gymnasium Osterbek2,4364
Gymnasium Othmarschen2,09112
Gymnasium Rahlstedt2,4092
Gymnasium Rissen2,1269
Gymnasium Süderelbe2,4286
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf2,6621
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf2,7352
Hansa-Gymnasium Bergedorf2,1270
Heilwig-Gymnasium2,3287
Heinrich-Heine-Gymnasium2,3790
Heinrich-Hertz-Schule2,4746
Heinrich-Hertz-Schule2,4475
Heisenberg-Gymnasium2,2592
Helene-Lange-Gymnasium1,96130
Helmut-Schmidt-Gymnasium2,4084
Ida Ehre Schule2,43100
Ilse-Löwenstein-Schule2,6528
Immanuel-Kant-Gymnasium2,3960
Irena-Sendler-Schule2,57103
Johannes-Brahms-Gymnasium2,2656
Julius-Leber-Schule2,45121
Kurt-Körber-Gymnasium2,5334
Lessing-Stadtteilschule2,6180
Lise-Meitner-Gymnasium2,3788
Louise Weiss Gymnasium2,4954
Luisen-Gymnasium Bergedorf2,08111
Margaretha-Rothe-Gymnasium2,4378
Marion Dönhoff Gymnasium2,05102
Matthias-Claudius-Gymnasium2,3782
Max-Brauer-Schule2,2881
Max-Schmeling-Stadtteilschule2,8031
Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf2,4662
Otto-Hahn-Schule2,7085
Schule am See2,4314
Schule Stübenhofer Weg2,9612
Stadtteilschule Altona2,4960
Stadtteilschule Am Hafen2,5975
Stadtteilschule Am Heidberg2,4854
Stadtteilschule Bergedorf2,1478
Stadtteilschule Bergstedt2,3495
Stadtteilschule Blankenese2,34109
Stadtteilschule Bramfeld2,7716
Stadtteilschule Eidelstedt2,8532
Stadtteilschule Finkenwerder2,8914
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg2,7253
Stadtteilschule Flottbek2,5011
Stadtteilschule Hamburg-Mitte2,8253
Stadtteilschule Helmuth Hübener2,4378
Stadtteilschule Horn2,5951
Stadtteilschule Kirchwerder2,4838
Stadtteilschule Lohbrügge2,6954
Stadtteilschule Lurup2,9150
Stadtteilschule Meiendorf2,4341
Stadtteilschule Mümmelmannsberg2,6636
Stadtteilschule Niendorf2,7056
Stadtteilschule Öjendorf2,9810
Stadtteilschule Oldenfelde2,6938
Stadtteilschule Poppenbüttel2,6363
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg2,6460
Stadtteilschule Rissen2,5167
Stadtteilschule Stellingenk.A.k.A.
Stadtteilschule Süderelbe2,4614
Stadtteilschule Walddörfer2,4779
Stadtteilschule Wilhelmsburg2,5417
Stadtteilschule Winterhude2,0678
Struensee Gymnasium2,2763
Walddörfer-Gymnasium2,11145
Wilhelm-Gymnasium2,1773


9576 Mal Glückwunsch! So viele Abiturienten haben 2026 in Hamburg das Abitur geschafft. Das dritte Jahr in Folge hat sich zudem der Notendurchschnitt verbessert. Bildungssenatorin Ksenija Bekeris spricht von einer guten Nachricht.

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