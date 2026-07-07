Hamburgs Abiturienten haben sich erneut verbessert. Ein Grund zum Feiern, findet die Bildungssenatorin.

Schülerinnen haben beim Abitur erneut besser abgeschnitten als ihre männlichen Mitschüler. (Symbolbild) picture alliance / dpa | Julian Stratenschulte

9576 Mal Glückwunsch! So viele Abiturienten haben 2026 in Hamburg das Abitur geschafft. Das dritte Jahr in Folge hat sich zudem der Notendurchschnitt verbessert. Bildungssenatorin Ksenija Bekeris spricht von einer guten Nachricht.

Die durchschnittliche Abiturnote liegt in diesem Jahr bei 2,34. Im vergangenen Jahr lag sie bei 2,35. Auch die Bestehensquote hat sich verbessert und liegt für 2026 bei 95,8 Prozent. Zudem hat sich die Zahl der Abitur-Absolvent:innen erhöht, um 302 im Vergleich zu 2025. So viele Abiturient:innen hat es zuletzt vor zehn Jahren gegeben.

Abiturnoten in Hamburg: Mädchen schneiden besser ab als Jungen

Anzeige

Die Schülerinnen haben erneut besser abgeschnitten, als die Schüler. 56 Prozent der 1,0er Abiturzeugnisse wurden an Abiturientinnen übergeben. In den Vorjahren war die Differenz zu den männlichen Kommilitonen allerdings größer. Die Jungen holen auf!

252 Mal wurde die Bestnote 1,0 vergeben. Die meisten 1,0er-Abis wurden an der Gelehrtenschule des Johanneums (11), dem Gymnasium Ohmoor (11), dem Gymnasium Oberalster (8) und dem Luisen-Gymnasium Bergedorf (7) vergeben. Insgesamt haben 29,8 Prozent der Abiturient:innen einen Einserschnitt erreicht, auch hier ist die Mehrzahl an Mädchen/Frauen gegangen. Im Vorjahr erreichten 30,1 Prozent der Schüler:innen ein Einser-Abi.

Anzeige

Bildungssenatorin Ksenija Bekeris zeigt sich erfreut von der Leistung der Schüler:innen. „Das ist eine gute Entwicklung, auch im Hinblick auf das seit beinahe 20 Jahren bestehende Zentralabitur in Hamburg und die ausgeweiteten bundesweiten Abituraufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool, im zweiten Jahr nun auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik. Eine höhere Vergleichbarkeit der Abiturleistungen in ganz Deutschland ist der richtige Weg.“

Bei den Gymnasien liegt das Christianeum vorne

Anzeige

Die meistgewählten Prüfungsfächer waren Englisch und Deutsch. Der dritte Platz ging an Politik-Gesellschaft-Wirtschaft und der vierte an Geographie.

Die staatlichen Gymnasien mit den durchschnittlich besten Abiturzeugnissen sind:

Christianeum 1,90

Gelehrtenschule des Johanneums 1,95

Helene-Lange-Gymnasium 1,96

Gymnasium Oberalster 2,0

Gymnasium Altona 2,0

Die staatlichen Stadtteilschulen mit den durchschnittlich besten Abiturzeugnissen sind:

Stadtteilschule Winterhude 2,06

Stadtteilschule Bergedorf 2,14

Max-Brauer-Schule 2,28

Stadtteilschule Bergstedt 2,34

Stadtteilschule Blankenese 2,34

In den schriftlichen Abiturprüfungen wurde in Deutsch eine durchschnittliche Note von 3,08 (Vorjahr 3,12), in Englisch 2,62 (Vorjahr 2,71), in Französisch 1,96 (Vorjahr 1,90) und in Mathematik 2,83 (Vorjahr 2,29) erreicht.





Alle Schulen, alle Durchschnittsnoten – hier im Überblick: Schule Durchschnittsnote Anzahl der Abiturient:innen Albert-Schweitzer-Gymnasium 2,15 93 Albrecht-Thaer-Gymnasium 2,27 90 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 2,30 71 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 2,22 156 Charlotte-Paulsen-Gymnasium 2,38 71 Christianeum 1,90 104 Elisabeth-Lange-Schule 2,84 34 Emil Krause Schule 2,83 59 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium 2,17 124 Erich Kästner Schule 2,44 54 Esther Bejarano Schule 2,73 56 Friedrich-Ebert-Gymnasium 2,26 48 Fritz-Schumacher-Schule 2,56 57 Gelehrtenschule des Johanneums 1,95 100 Geschwister-Scholl-Stadtteilschule 2,89 60 Goethe-Gymnasium 2,49 66 Goethe-Schule-Harburg 2,64 130 Gretel-Bergmann-Schule 2,75 37 Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg 2,53 116 Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt 2,98 32 Grund- und Stadtteilschule Eppendorf 2,54 47 Gymnasium Allee 2,23 121 Gymnasium Allermöhe 2,46 58 Gymnasium Alstertal 2,33 76 Gymnasium Altona 2,00 129 Gymnasium Blankenese 2,14 114 Gymnasium Bondenwald 2,23 91 Gymnasium Bornbrook 2,48 42 Gymnasium Buckhorn 2,11 100 Gymnasium Corveystraße 2,32 126 Gymnasium Dörpsweg 2,27 89 Gymnasium Eppendorf 2,08 93 Gymnasium Farmsen 2,11 79 Gymnasium Finkenwerder 2,28 46 Gymnasium Grootmoor 2,13 124 Gymnasium Heidberg 2,18 83 Gymnasium Hochrad 2,06 105 Gymnasium Hoheluft 2,38 76 Gymnasium Hummelsbüttel 2,25 73 Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer 2,18 102 Gymnasium Klosterschule 2,35 91 Gymnasium Lerchenfeld 2,25 114 Gymnasium Lohbrügge 2,33 97 Gymnasium Marienthal 2,43 58 Gymnasium Meiendorf 2,25 128 Gymnasium Oberalster 2,00 105 Gymnasium Ohlstedt 2,27 94 Gymnasium Ohmoor 2,23 148 Gymnasium Oldenfelde 2,21 72 Gymnasium Osterbek 2,43 64 Gymnasium Othmarschen 2,09 112 Gymnasium Rahlstedt 2,40 92 Gymnasium Rissen 2,12 69 Gymnasium Süderelbe 2,42 86 Gyula Trebitsch Schule Tonndorf 2,66 21 Gyula Trebitsch Schule Tonndorf 2,73 52 Hansa-Gymnasium Bergedorf 2,12 70 Heilwig-Gymnasium 2,32 87 Heinrich-Heine-Gymnasium 2,37 90 Heinrich-Hertz-Schule 2,47 46 Heinrich-Hertz-Schule 2,44 75 Heisenberg-Gymnasium 2,25 92 Helene-Lange-Gymnasium 1,96 130 Helmut-Schmidt-Gymnasium 2,40 84 Ida Ehre Schule 2,43 100 Ilse-Löwenstein-Schule 2,65 28 Immanuel-Kant-Gymnasium 2,39 60 Irena-Sendler-Schule 2,57 103 Johannes-Brahms-Gymnasium 2,26 56 Julius-Leber-Schule 2,45 121 Kurt-Körber-Gymnasium 2,53 34 Lessing-Stadtteilschule 2,61 80 Lise-Meitner-Gymnasium 2,37 88 Louise Weiss Gymnasium 2,49 54 Luisen-Gymnasium Bergedorf 2,08 111 Margaretha-Rothe-Gymnasium 2,43 78 Marion Dönhoff Gymnasium 2,05 102 Matthias-Claudius-Gymnasium 2,37 82 Max-Brauer-Schule 2,28 81 Max-Schmeling-Stadtteilschule 2,80 31 Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf 2,46 62 Otto-Hahn-Schule 2,70 85 Schule am See 2,43 14 Schule Stübenhofer Weg 2,96 12 Stadtteilschule Altona 2,49 60 Stadtteilschule Am Hafen 2,59 75 Stadtteilschule Am Heidberg 2,48 54 Stadtteilschule Bergedorf 2,14 78 Stadtteilschule Bergstedt 2,34 95 Stadtteilschule Blankenese 2,34 109 Stadtteilschule Bramfeld 2,77 16 Stadtteilschule Eidelstedt 2,85 32 Stadtteilschule Finkenwerder 2,89 14 Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg 2,72 53 Stadtteilschule Flottbek 2,50 11 Stadtteilschule Hamburg-Mitte 2,82 53 Stadtteilschule Helmuth Hübener 2,43 78 Stadtteilschule Horn 2,59 51 Stadtteilschule Kirchwerder 2,48 38 Stadtteilschule Lohbrügge 2,69 54 Stadtteilschule Lurup 2,91 50 Stadtteilschule Meiendorf 2,43 41 Stadtteilschule Mümmelmannsberg 2,66 36 Stadtteilschule Niendorf 2,70 56 Stadtteilschule Öjendorf 2,98 10 Stadtteilschule Oldenfelde 2,69 38 Stadtteilschule Poppenbüttel 2,63 63 Stadtteilschule Richard-Linde-Weg 2,64 60 Stadtteilschule Rissen 2,51 67 Stadtteilschule Stellingen k.A. k.A. Stadtteilschule Süderelbe 2,46 14 Stadtteilschule Walddörfer 2,47 79 Stadtteilschule Wilhelmsburg 2,54 17 Stadtteilschule Winterhude 2,06 78 Struensee Gymnasium 2,27 63 Walddörfer-Gymnasium 2,11 145 Wilhelm-Gymnasium 2,17 73



