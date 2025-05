Sie sehen aus wie etwas zu groß geratene Briefkästen – und in etwa das sind sie auch. In Hamburg werden immer mehr Packstationen eröffnet, um es den Kunden beim Abholen von Paketen etwas bequemer zu machen. Meistens werden diese von der Deutschen Post oder Amazon betrieben. In Eimsbüttel gibt es nun eine Wand voller Postfächer, die offen für alle Paket-Dienstleister ist – und vor allem SAGA-Kunden helfen soll.