„Abgründe im Freundeskreis“: Ulmen-Freund Fahri Yardim bricht sein Schweigen

Nach den schweren Vorwürfen gegen Schauspieler Christian Ulmen meldet sich nun erstmals sein enger Freund und „Jerks“-Kollege Fahri Yardim zu Wort.

Tagelang hatte Fahri Yardim geschwiegen, obwohl die Vorwürfe gegen seinen langjährigen Freund Christian Ulmen für großes Aufsehen sorgten. Nun veröffentlichte der Schauspieler, der wie Ulmen in Hamburg zur Schule ging, ein längeres Statement auf Instagram. Darin beschreibt er seine innere Zerrissenheit und erklärt, dass er zunächst Zeit gebraucht habe, um die Situation zu verarbeiten.

In seinem Text zeigt sich Yardim erschüttert über die Vorwürfe gegen Ulmen und spricht von „Abgründen im engen Freundeskreis“. Gleichzeitig lobt er den Mut von Collien Fernandes, die schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann erhoben hat.

Fahri Yardim äußert sich zum Fall Ulmen

Seine Zurückhaltung der vergangenen Tage sei nicht als Gleichgültigkeit zu verstehen gewesen, sondern als Ausdruck der schwierigen Situation zwischen Freundschaft und Öffentlichkeit, schreibt Yardim.

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Das Statement wurde in sozialen Netzwerken unterschiedlich aufgenommen. Während einige Verständnis für seine vorsichtigen Worte zeigten, kritisierten andere, dass Yardim sich nicht klarer positioniert habe. (rei)