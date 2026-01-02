Einen Parkplatz in Hamburg zu finden ist meist – je nach Stadtteil – eine Glückssache. Und immer mehr davon kosten inzwischen Geld, wie eine neue Anfrage der CDU zeigt. Um Falschparker besser zu kontrollieren, will die Stadt in diesem Jahr mit Kamerawagen ausrücken. Daran regt sich jetzt deutliche Kritik aus der politischen Opposition, die eine Gängelung der Autofahrer befürchtet.





