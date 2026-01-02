mopo plus logo
Eine Frau zieht einen Strafzettel unter ihrem Scheibenwischer hervor.

Parkscheine sollen in Hamburg digitalisiert werden. Strafzettel werden aber wie gewöhnlich ausgestellt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

paidAbgezettelt! Hamburg hat so viele Parkraumzonen wie nie – und schickt Kamerawagen

Einen Parkplatz in Hamburg zu finden ist meist – je nach Stadtteil – eine Glückssache. Und immer mehr davon kosten inzwischen Geld, wie eine neue Anfrage der CDU zeigt. Um Falschparker besser zu kontrollieren, will die Stadt in diesem Jahr mit Kamerawagen ausrücken. Daran regt sich jetzt deutliche Kritik aus der politischen Opposition, die eine Gängelung der Autofahrer befürchtet.


