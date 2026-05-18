Mitten in der Stadt: Hier kostet eine Kugel Eis nur einen Euro!

Die Preise in den Eisläden explodieren, eine Kugel kostet teils mehr als 2,50 Euro. Das Team des „Strandpauli“ will da gegensteuern: Und auch sonst bietet der Beachclub neben den Landungsbrücken in der Sommersaison einige Neuerungen und ein besonderes Angebot.

Das Wetter in Hamburg wird zum Pfingstwochenende wohl sommerlich. Das wird sicherlich auch für Andrang im Beachclub „Strandpauli“ (St. Pauli Hafenstraße 89), sorgen. Dort läuft seit April die Sommersaison mit Neuerungen wie Salsa-Kursen, einem Frühstück im spanischen Tapas-Stil und einer Bühne für Live-Musik.

„Strandpauli“: Hier kostet die Kugel Eis 1 Euro – am Wochenende

Und eines wird vor allem junge Gäste freuen: In der kleinen Eisbude – für Laufkundschaft Richtung Fischmarkt geöffnet – gibt es an den Wochenenden Eis von „Luicella’s“ für 1 Euro die Kugel. „Die Betreiber möchten damit vor allem kleinen Gästen und Familien und natürlich auch der St. Pauli-Nachbarschaft etwas Gutes tun“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Eisbude des „Strandpauli“ öffnet wieder. imago/Manfred Segerer Die Eisbude des „Strandpauli“ öffnet wieder.

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Mitte April wurden bereits die Fenster aus dem Restaurant ausgebaut – „um das Strandfeeling perfekt zu machen“. Das dürfte manchem Besucher bisher etwas zu frisch gewesen sein, doch am Pfingstwochenende wird das ziemlich sicher kein Problem darstellen. (sir)