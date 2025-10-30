mopo plus logo
Eine U-Bahn in der Haltestelle

Ab November gibt es im U-Bahn-Fahrplan Änderungen, die den Fahrgästen zugutekommen werden. Foto: picture alliance / ABBfoto

  • HafenCity

Dichterer Takt kommt auf wichtiger U-Bahn-Strecke in Hamburg

Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende in die HafenCity wollen: Ab dem 8. November 2025 fahren die Züge der U4 samstags zwischen 12 und 18 Uhr im Fünf-Minuten-Takt – statt wie bisher alle zehn Minuten.

Damit reagiert die Hamburger Hochbahn auf den starken Andrang rund um das Westfield-Center und die wachsende Nachfrage in der HafenCity. Insgesamt stehen den Fahrgästen so rund 45.000 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

„Mit dem neuen Fünf-Minuten-Takt schaffen wir rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft deutlich mehr Platz für die Fahrgäste“, sagt Sven Möller, U-Bahn-Betriebsleiter der Hochbahn.

Auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) lobt den Schritt: „Eine der Nachfrage angepasste Taktung macht den ÖPNV attraktiver für alle.“

Der dichtere Takt gilt auf dem Abschnitt Burgstraße–Elbbrücken. Zwischen Burgstraße und Billstedt fahren künftig U2 und U4 gemeinsam – mit drei Zügen in zehn Minuten. (ee)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

