Ab November: Änderung auf wichtiger U-Bahn-Strecke in Hamburg

Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende in die HafenCity wollen: Ab dem 8. November 2025 fahren die Züge der U4 samstags zwischen 12 und 18 Uhr im Fünf-Minuten-Takt – statt wie bisher alle zehn Minuten.

Damit reagiert die Hamburger Hochbahn auf den starken Andrang rund um das Westfield-Center und die wachsende Nachfrage in der HafenCity. Insgesamt stehen den Fahrgästen so rund 45.000 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

„Mit dem neuen Fünf-Minuten-Takt schaffen wir rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft deutlich mehr Platz für die Fahrgäste“, sagt Sven Möller, U-Bahn-Betriebsleiter der Hochbahn.

Mehr U-Bahnen in die HafenCity – Hochbahn verdoppelt Angebot

Auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) lobt den Schritt: „Eine der Nachfrage angepasste Taktung macht den ÖPNV attraktiver für alle.“

Der dichtere Takt gilt auf dem Abschnitt Burgstraße–Elbbrücken. Zwischen Burgstraße und Billstedt fahren künftig U2 und U4 gemeinsam – mit drei Zügen in zehn Minuten. (ee)