Ab Januar: Hamburg bekommt neue Flugverbindung

Ab Januar wird es neue Inland-Flugstrecken von der Bodenseeregion in drei deutsche Großstädte geben, darunter ist auch Hamburg vertreten.

Vom 12. Januar 2026 starten vom Bodensee-Airport Friedrichshafen wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg, wie der Flughafen mitteilte. Pro Woche sind demnach zunächst vier Flüge nach Berlin, vier nach Düsseldorf und drei nach Hamburg geplant.

Flughafen Hamburg: Neue Verbindung zum Bodensee – Tickets ab Mitte Dezember

Zum Einsatz kommt eine Maschine der deutschen Airline Avanti Air mit 78 Sitzen. Der abgestimmte Flugplan basiert auf einer umfangreichen Bedarfsermittlung bei zahlreichen Unternehmen und ermöglicht den Angaben zufolge sowohl Tagesreisen als auch Aufenthalte mit Übernachtung oder verlängertem Wochenende.

Mit den neuen innerdeutschen Verbindungen sollen Geschäftsreisende wieder schneller wichtige deutsche Wirtschaftszentren erreichen. Zugleich erwartet der Flughafen am Bodensee Impulse für Tourismus, Dienstleistungs- und Logistikbereiche sowie eine höhere Standortattraktivität für Unternehmen und Fachkräfte. Tickets sind demzufolge ab Mitte Dezember unter anderem bei der Airline und in Reisebüros erhältlich. (dpa/mp)