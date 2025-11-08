Ab nach Parchim: Wie zwei junge Hamburgerinnen ihr Glück im Osten suchen

Was machen zwei junge Frauen aus Hamburg ausgerechnet in der Kleinstadt Parchim in der mecklenburgischen Provinz? – Theater spielen! Gesa Penthin und Arikia Orbán, Absolventinnen der Hamburger Schauspielschule, stürzen sich in ein berufliches und privates Abenteuer, das für Außenstehende schwer nachzuvollziehen ist. Im Zug nach Parchim befragen junge Mecklenburgerinnen die angehenden Miminnen ungläubig zu ihrem Umzug in den Osten. Denn sie selbst müssen andernorts nach beruflichen Chancen suchen.

Dass sich der Umzug für die beiden lohnt, merkt man schon zu Beginn des Dokumentarfilms „Dann gehste eben nach Parchim“ von Dieter Schumann, den das NDR Fernsehen am 4. November ab 0 Uhr zeigt. Das fängt damit an, dass die Wohnung, die sie gemeinsam mieten, genauso teuer ist wie ein einziges WG-Zimmer in Hamburg. Auch dass sie zum ersten Mal ein Gehalt in ihrem Wunschberuf bekommen, euphorisiert die beiden. 2.100 Euro brutto Einstiegsgehalt sind mehr, als sie je zuvor verdient haben.

Aufbruch in die Pandemie

Am Theater werden sie herzlich aufgenommen. Der Intendant sowie die Regisseurinnen und Regisseure, Requisiteur Björn Pauli sowie Schauspielkollege Julian Dietz entwickeln sich zu wichtigsten Ansprechpartnern. Pauli zeigt den Neuankömmlingen die Stadt, den nächsten Supermarkt und wo das Kino ist. Die Kamera fängt die Fußgängerzone, Imbissbuden und schöne alte Gebäude ein.

Auch das Ambiente des Theaters atmet keine miefige Provinzialität, sondern jede Menge Spiel- und Experimentierfreude. Die Bühne in Parchim blickt auf eine lange Tradition zurück. Sie existiert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und war das Projekt eines sowjetischen Offiziers, der in einem ehemaligen Hotel eine Spielstätte einrichtete. Früher spielte man im großen Saal und heizte im Winter mit Kohlen. Jetzt darf Gesa als Kriemhild in einer Inszenierung der „Nibelungen“ das Schwert schwingen und sich als Rächerin aufspielen. Arikia wiederum spielt mit Dietz in einer Adaption des Jugendbuchs „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ von Dita Zipfel.

Doch Arikias und Gesas Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt fällt genau in die Covid-19-Pandemie. Tragen anfangs alle noch Masken und begrüßen sich per Ellenbogen-Check, wird das Theater infolge des Lockdowns bald geschlossen. Das dämpft die Euphorie der Schauspielerinnen, die nun eine anderweitige Beschäftigung brauchen.

Selbstzweifel

Gesa beginnt ein Fernstudium und bildet sich weiter. Zwischendurch werden beide vom Regisseur über ihren Werdegang und Details ihrer Biografie befragt. So hat Arikia keine Eltern mehr und harte Zeiten hinter sich; ihren Beruf begreift sie auch als eine Art Therapie gegen die Depression. In den schwersten Stunden stand Gesa ihr zur Seite. Beide sind füreinander da und wirken eher wie Schwestern denn wie Freundinnen. Beide erzählen mal in den eigenen vier Wänden, mal in der Natur von ihren Selbstzweifeln, die Corona und die Arbeit am Theater in ihnen ausgelöst haben.

Zwischendurch kehren sie auf Kurztrips nach Hamburg zurück, ihr Zuhause, wo sie sich am Hafen sogleich wieder heimisch fühlen. Als der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, geht auch die Arbeit in Parchim weiter.

Hinter den Kulissen

Das Ensemble und die anderen Mitarbeiter wirken wie ein eingeschworenes Team. Konflikte gibt es entweder keine – oder sie werden nicht vor der Kamera ausgetragen. Neben den beiden Protagonistinnen geben auch Pauli und Dietz Auskunft über ihren Beruf und ihr Leben. Pauli ist ein waschechter Parchimer; er ging hier schon zur Schule. Als Requisiteur interessiert er sich für alle Aspekte von Stück und Inszenierung und hat sich seine Kreativität bewahrt. Nebenbei ist er auch Schlagzeuger und trommelt für die Musik des Films. Sie wurde von Dietz komponiert, der auf der Bühne steht und auch Piano spielt.

So begleitet „Dann gehste eben nach Parchim“ nicht nur die sympathischen Hauptfiguren, sondern schaut auch hinter die Kulissen des Theaters, dokumentiert die ersten Lesungen von Stücken, die Proben und das Schminken oder auch nur das ausgelassene Herumalbern im Kostümraum.

Regisseur Dieter Schumann verzichtet auf einen Kommentar. Er lässt die Menschen und Landschaften sprechen, zeigt die Schönheit des Städtchens, aber auch seine politischen Widersprüche. So hat während des Wahlkampfs in der Stadt ausgerechnet die rechtsextreme NPD ihren Stand vor dem Theater aufgebaut, was vor allem Gesa missfällt.

Künftig in der Kulturmühle

Doch die Zeiten ändern sich auch in Parchim. Das alte Theater ist im Laufe der Jahrzehnte baufällig geworden. Den Bau eines neuen Theaters verfolgen Protagonisten und Film gleichermaßen. Sogar Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stattet der Baustelle im Bauhelm einen Besuch ab. So schließt sich am Ende des Films der Vorhang des alten Parchimer Theaters. Es wird von der Kulturmühle abgelöst, die seit Mai 2023 als Kultur- und Begegnungsstätte fungiert und das Theater integriert hat. Dort geht der Spielbetrieb weiter. Gesa und Arikia verlängern ihr Engagement – vielleicht begeistern sie den einen oder die andere ja für eine Reise in die Kulturstadt Parchim. (kna)