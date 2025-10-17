Ab in die Wüste: Wieder eine neue Direktverbindung ab Flughafen Hamburg

Der Hamburger Flughafen bekommt eine neue Fernverbindung: Ab Frühjahr 2026 fliegt die Fluggesellschaft Royal Jordanian zweimal pro Woche direkt von Hamburg nach Amman. Damit nimmt Hamburg Airport nach Marrakesch ein weiteres exotisches Ziel in seinen Flugplan auf – und erweitert das Angebot in Richtung Asien deutlich.

Geflogen wird jeweils mittwochs und samstags mit einem Airbus A320. Die Flüge sind ab sofort auf der Website der Airline buchbar.

Flughafen Hamburg: Amman ist neues Ziel

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, spricht von einer „besonderen Bereicherung des Streckenangebots“: Die neue Verbindung eröffne Reisenden aus Norddeutschland den direkten Zugang zu einer Region voller kultureller Schätze und landschaftlicher Vielfalt. Jordanien gilt mit Orten wie der Felsenstadt Petra, dem Toten Meer und der Wüste Wadi Rum als eines der faszinierendsten Reiseziele des Nahen Ostens.

Der Erstflug startet am 28. März 2026 um 14.50 Uhr – die Flüge dauern 4:40 Stunden. (rei)