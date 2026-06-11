Mehr Flüge nach Österreich und Italien: Mit einer neuen Nonstop-Verbindung nach Klagenfurt und zusätzlichen Frequenzen nach Bozen baut SkyAlps die Präsenz am Hamburger Flughafen aus.

Bald gibt es eine direkte Flugverbindung zwischen Hamburg und Klagenfurt. (Archivbild) SkyAlps

Alpen-Fans können sich freuen: Die italienische Airline „SkyAlps” erweitert ihr Streckennetz ab dem Hamburg Airport.

Ab dem 17. Dezember nimmt die Airline eine neue Direktverbindung nach Klagenfurt auf und verbindet die Hansestadt künftig zweimal pro Woche mit Kärnten – einer Urlaubsregion im Süden Österreichs. Der Flug zur österreichischen Stadt mitten in den Alpen dauert dabei rund zwei Stunden und soll eine komfortable und schnelle Anreise in die Region ermöglichen, so die Airline.

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Der Anbieter möchte zudem auch seine Flugstrecken nach Südtirol ausbauen. Zwischen den Airports Hamburg und Bozen soll ab dem 3. Juli die Verbindung von vier auf fünf Flüge pro Woche erhöht werden, sodass künftig auch Flüge am Freitag zu Verfügung stehen. (tfs)